"La Storia di una Storia": un viaggio autentico tra letteratura e vita a Palazzo Beltrani

Palazzo Beltrani, lo scorso 30 maggio ha ospitato diin prima nazionale, un recital letterario sensoriale, dove il suo romanzo "La Storia di una Storia" si è intrecciato con la sua biografia, l'arte, la moda e i sapori della Sardegna.E stato un un evento culturale unico nel suo genere, non una semplice presentazione di libro, ma un vero e proprio viaggio emozionale che ha fuso memoria, letteratura, fantasia e musica, con un autentico sapore di Sardegna, un racconto insolito e sorprendente che ha esplorato in parallelo il romanzo "Il Calendario degli Animali" (edito da La Zattera) del suo stesso autore., durante il recital, ha svelato come i personaggi della sua fantasia siano diventati idealmente figli e come, nella tessitura narrativa, si siano riversati ricordi, stati d'animo, frammenti del vissuto e sogni ancora da realizzare. Un processo di identificazione che ha visto la storia del libro e la storia dell'autore camminare insieme, influenzandosi a vicenda.Il romanzo "La Storia di una Storia" narra la vicenda di Germano Foglia, un fotografo romano giunto in Sardegna nel simbolico anno 1999. Qui, attraverso un lavoro su commissione il protagonista riscopre l'amore per il vivere, inseguendo una nuova visione pacificatrice e prestando attenzione alle piccole cose trascurate in passato. I teneri insegnamenti degli animali, la saggezza di un'isola remota e la visionaria profezia di un singolare clochard diventano la sua guida, conducendolo alla luce nei rapporti familiari, all'amore autentico e alla piena consapevolezza di sé.Il successo editoriale de "LA STORIA DI UNA STORIA" non è solo ciò che racconta, perchè la ricchezza del libro ha generato una serie di "regali" inaspettati per l'autore: la partecipazione alla Fiera Internazionale del Libro di Torino, un passaggio televisivo nazionale sulla rubrica RAI "Gli Amici Animali", e l'ispirazione per l'arte della pittrice e illustratrice, autrice della copertina e delle tavole dell'opera. L'estro di Scyna ha poi incendiato la fantasia della stilistache ha disegnato una collezione ispirata alle donne del romanzo, presentandola con il libro alla Fashion Week di Milano. Le bellissime tavole e cinque abiti della stilista sono stati esposti a Palazzo Beltrani, arricchendo la scenografia della serata.Il recital si è sviluppato attraverso le quattordici tappe di un anno indimenticabile narrato nel libro, intervallate dalle vicende personali di. La narrazione è stata accompagnata da canzoni amate dall'autore, riconosciute come silenziose colonne sonore della sua fantasia, e condotta con ritmo e libertà dalla moderatriceun dialogo vibrante tra autore e personaggi, tra musica e disegni, letture di pagine scelte e brevi filmati, aneddoti gustosi e insegnamenti sull'arte del vivere in tempi complessi, minacciati dall'odio e dall'invadenza tecnologica.A rendere l'esperienza ancora più immersiva ci sono state le note dell'organetto diatonico della deliziosae della violinistaallieva della "Domenico Sarro", ha suonato Bach, che hanno accarezzato il pubblico, che ha potuto anche deliziarsi con piccoli assaggi della gastronomia ed enologia sarda in un festoso abbraccio finale, offerto al pubblico di