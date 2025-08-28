Antonio Russo Galante
Associazioni

Lacarvella al fianco del Sacro Cuore: arte e solidarietà dopo il furto

Antonio Russo Galante: "Onorati di collaborare con Don Raffaele"

Trani - giovedì 28 agosto 2025 15.33
Il portavoce dell'Associazione Artistica Nazionale Lacarvella, Antonio Russo Galante, ha annunciato che andrà a parlare con Don Raffaele per collaborare e dare pieno sostegno alla Chiesa del Sacro Cuore. "Siamo onorati di poter lavorare insieme per creare un'opera d'arte degna di questa stupenda chiesa", ha dichiarato Russo Galante.

"Lacarvella - prosegue - si impegna a collaborare attivamente per la realizzazione di un progetto artistico che sia allo stesso tempo significativo e rispettoso dello spirito della chiesa. Sarà un'esperienza emozionante e significativa per Lacarvella, e siamo ansiosi di iniziare questo nuovo progetto.

Tuttavia, vogliamo esprimere la nostra profonda preoccupazione e vicinanza alla comunità del Sacro Cuore in seguito al recente furto. Siamo sensibili a questi attacchi e riteniamo che sia fondamentale trovare una soluzione consona per prevenire futuri episodi. Per questo motivo, l'associazione è già mobilitata per lavorare insieme alla comunità e alle autorità competenti per trovare una soluzione adeguata."
