Politica
Lavori passaggio a livello, Fratelli d'Italia convoca domani conferenza stampa
Saranno illustrati i disagi causati dai lavori
Trani - venerdì 5 settembre 2025 13.37
Si terrà sabato 6 settembre alle ore 10.00, nei pressi del passaggio a livello di via Corato (lato via Sant'Annibale Maria di Francia), la conferenza stampa promossa dal gruppo consiliare di Fratelli d'Italia per illustrare le proprie proposte in merito alle criticità generate dai lavori in corso nell'area ferroviaria.
Fratelli d'Italia rivolge un invito aperto alla cittadinanza, alla stampa e agli operatori dell'informazione a prendere parte alla conferenza, in un'ottica di trasparenza e partecipazione attiva.
