Lavori sottopasso
Lavori sottopasso
Politica

Lavori passaggio a livello, Fratelli d'Italia convoca domani conferenza stampa

Saranno illustrati i disagi causati dai lavori

Trani - venerdì 5 settembre 2025 13.37
Si terrà sabato 6 settembre alle ore 10.00, nei pressi del passaggio a livello di via Corato (lato via Sant'Annibale Maria di Francia), la conferenza stampa promossa dal gruppo consiliare di Fratelli d'Italia per illustrare le proprie proposte in merito alle criticità generate dai lavori in corso nell'area ferroviaria.

Fratelli d'Italia rivolge un invito aperto alla cittadinanza, alla stampa e agli operatori dell'informazione a prendere parte alla conferenza, in un'ottica di trasparenza e partecipazione attiva.
  • Fratelli d'Italia
Altri contenuti a tema
1 Fratelli d'Italia: il caso "Trani Tradizioni" smaschera il caos estivo dell'Amministrazione Fratelli d'Italia: il caso "Trani Tradizioni" smaschera il caos estivo dell'Amministrazione Eventi sovrapposti, programmazione assente e sicurezza trascurata: cittadini e turisti penalizzati.
Fratelli d'Italia in Piazza Marinai d’Italia: “Giustizia e sicurezza, non solo parole” Fratelli d'Italia in Piazza Marinai d’Italia: “Giustizia e sicurezza, non solo parole” Ieri il gazebo targato FDI per parlare delle riforme portate aventi dal Governo
Trani, il cimitero e la nuova gestione Trani, il cimitero e la nuova gestione Raimondo Lima (FdI): "Che le parti in causa dialoghino fra di loro"
L'intervista ad Andrea Ferri che rompe gli indugi e si lancia nella sfida regionale L'intervista ad Andrea Ferri che rompe gli indugi e si lancia nella sfida regionale Fratelli d'Italia punta sul capogruppo in consiglio comunale per riportare la città al centro del dibattito in via Gentile. Un test cruciale per il centrodestra in vista delle elezioni amministrative del 2026
Fratelli d'Italia ufficializza il suo candidato: Andrea Ferri è il nome per le prossime elezioni regionali Fratelli d'Italia ufficializza il suo candidato: Andrea Ferri è il nome per le prossime elezioni regionali FDI punta sul Capogrupo in Consiglio Comunale
Piazzetta San Francesco a Trani tinta di Tricolore con “Politiche di coesione: l’Europa che cambia” Piazzetta San Francesco a Trani tinta di Tricolore con “Politiche di coesione: l’Europa che cambia” Tenutosi il 14 luglio l’evento targato FDI per parlare di Europa con l’eurodeputato pugliese Francesco Ventola
Trani, Centrodestra al Lavoro per le Amministrative: "Serve Rilanciare la Città" Trani, Centrodestra al Lavoro per le Amministrative: "Serve Rilanciare la Città" Tra la ricerca del candidato sindaco e la critica sui "cantieri-slogan", la coalizione punta a creare una squadra forte e un programma realizzabile per le prossime sfide elettorali
"Politiche di coesione, l'Europa che cambia": FDI (Trani) organizza un incontro "Politiche di coesione, l'Europa che cambia": FDI (Trani) organizza un incontro Se ne parlerà il 14 luglio con l'eurodeputato Francesco Ventola
Pellegrinaggio a Lourdes: la diocesi di Trani-Barletta in cammino con l’Unitalsi
5 settembre 2025 Pellegrinaggio a Lourdes: la diocesi di Trani-Barletta in cammino con l’Unitalsi
“Una Finestra sul Cortile”: primo weekend settembrino per il Festival Castel dei Mondi
5 settembre 2025 “Una Finestra sul Cortile”: primo weekend settembrino per il Festival Castel dei Mondi
Villa Comunale: per la costa mancherebbe poco. Per le altre operazioni?
5 settembre 2025 Villa Comunale: per la costa mancherebbe poco. Per le altre operazioni?
Sottopasso ferroviario di via De Robertis a Trani, slitta la chiusura pedonale
5 settembre 2025 Sottopasso ferroviario di via De Robertis a Trani, slitta la chiusura pedonale
Trattamento fitosanitario su alberature cittadine fino al 22 settembre
5 settembre 2025 Trattamento fitosanitario su alberature cittadine fino al 22 settembre
Allarme furti, stop temporaneo ai Postamat notturni, c'è anche Trani
5 settembre 2025 Allarme furti, stop temporaneo ai Postamat notturni, c'è anche Trani
Anche a Trani il mondo della moda piange Giorgio Armani: il ricordo di Beppe Nugnes
4 settembre 2025 Anche a Trani il mondo della moda piange Giorgio Armani: il ricordo di Beppe Nugnes
Esami cardiologici in farmacia: prorogato fino a dicembre il servizio con ticket
4 settembre 2025 Esami cardiologici in farmacia: prorogato fino a dicembre il servizio con ticket
"Escalation criminalità a Trani ", l'allarme di Azione
4 settembre 2025 "Escalation criminalità a Trani", l'allarme di Azione
2
Antimafia, interdetto un lido a Trani
4 settembre 2025 Antimafia, interdetto un lido a Trani
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.