Legalità e cultura dell'etica, premiato uno studente del liceo scientifico

Lo studente Luca Musicco della classe 2^ C del Liceo Scientifico Valdemaro Vecchi di Trani ha ottenuto una menzione speciale nel concorso "Legalità e cultura dell'Etica", bandito a livello nazionale dai Distretti Italiani del Rotary International, su iniziativa del Distretto 2080 (Roma – Lazio – Sardegna).Il concorso, che si propone la finalità di favorire nei giovani azioni positive per lo sviluppo di una coscienza etica, è rivolto agli studenti delle Scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado nonché agli studenti universitari: il tema, proposto per l'anno scolastico 2020/2021, è strettamente legato all'emergenza epidemiologica da COVID 19 e si incentra specificamente sull'argomento di seguito indicato: "Emergenza sanitaria ed economica tra diritti, libertà sospese, solidarietà e interessi comuni: il ruolo delle istituzioni e dei cittadini". Lo studente, sponsorizzato nella partecipazione dal Rotary Club Trani, ha ottenuto l'importante riconoscimento, unico tra i candidati di Scuola Superiore per la categoria Elaborato Scritto tra tutti i 56 Club del Distretto 2120 Rotary International (Puglia e Basilicata). Il concorso, che riflette l'attenzione riservata dal Rotary alle Nuove Generazioni, ha visto la partecipazione numerosa di studenti di tutta Italia.I vincitori saranno premiati in una Cerimonia nell'ambito di una giornata dedicata alla Legalità e alla Cultura dell'Etica, che si terrà a Roma presso il Campidoglio, il prossimo 18 giugno alla presenza di Autorità Rotariane, Civili e Militari.La Prof.ssa Angela Tannoia, nella duplice veste di Dirigente Scolastico del Liceo Vecchi e di Presidente del Rotary Club Trani, esprime vivo apprezzamento per il vincitore Luca Musicco che col suo successo ha contribuito ad alimentare la lunga tradizione che ha visto l'annuale partecipazione del Liceo Scientifico Vecchi al Concorso su Legalità e Cultura dell'Etica, sempre sostenuta dal Rotary Club Trani con esiti brillanti.