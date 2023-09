ll tranese Giuseppe Verzicco maestro di musical in "On dance" di Roberto Bolle in Piazza Duomo a Milano

Per quattro giorni piazza Duomo a Milano è stata la sala da ballo più grande del mondo, come l'ha chiamata Roberto Bolle: e tra i maestri di danza protagonisti di questa straordinario evento che ha richiamato ballerini e studenti non solo da tutta Italia, c'è stato il tranese Giuseppe Verzicco, artista e maestro di musical che vive a Parma da anni e con Federica Capra - sua moglie e collega, in un'unione che li vede insieme anche in ambito professionale - calca il palcoscenici di tutta Italia ed è riconosciuto come uno dei più prestigiosi artisti italiani in questa arte dello spettacolo.La lezione di musical di Giuseppe e Federica - che con Roberto hanno presentato lo straordinario evento in Piazza Duomo - ha coinvolto ieri, 10 settembre, 130 allievi che in più di un'ora hanno con loro imparato a danzare, cantare e recitare - perché il musical raccoglie in sé più di una maestria - una scena del musical "Pinocchio-Sballo", il bellissimo musical scritto da Saverio Marconi e Pierluigi Ronchetti, con le musiche di Dodi Battaglia, Red Canzian e Roby Facchinetti e le liriche di Stefano D'Orazio e Valerio Negrini .Dalle loro pagine Instagram Giuseppe e Federica postano fotografie e sequenze di un' esperienza sicuramente straordinaria , ma della quale sono stati protagonisti grazie a una professionalità e un'esperienza che li ha resi davvero dei numeri uno come maestri e come protagonisti teatrali di musical senza tempo.Da Dirty Dancing a West Side Story, da Sister Act a Cats, da My fair lady a singing in the rain, Sette spose per sette fratelli, Grease, solo per citarne alcuni, Giuseppe - formatosi alla scuola "Meeting Dance" di Trani e grazie a una borsa di studio ha frequentato e si è diplomato all'accademia di musical milanese "MTS" – Musical! The School, per poi frequentare l'accademia musicale a Milano - ha vinto anche prestigiosissimi premi di cui solo l'ultimo è il per il miglior artista di musical del 2022 nel "Musical Day" ."Diecimila volte grazie a Roberto Bolle", scrivono Giuseppe e Federica raggianti sui loro profili social: ma il grazie arriva anche da Trani che attraverso, ancora una volta, il talento, la maestria, i sacrifici, la tenacia e l'umiltà di giovani che raggiungono il successo, brilla anche lontano.