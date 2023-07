Locus Festival, a Il Vecchio e il Mare Napoli Segreta nella sua declinazione Extra

Questo evento unico offre l'opportunità di immergersi in un tesoro musicale rimasto sottotraccia e ora ritrovato. Si tratta di un'operazione di scavo archeologico volta a recuperare suoni e storie della galassia underground partenopea. Il progetto è nato dai dj partenopei Lorenzo Sannino (Famiglia Discocristiana) e Gianpaolo Della Noce (DNApoli) e si propone di riscoprire un tesoro musicale visionario e internazionale che era stato trascurato. Questa operazione di scavo archeologico si concentra sulla ricerca dei suoni e delle storie della galassia underground.

L'evento avrà luogo presso "Il Vecchio e il Mare", un luogo simbolo della Puglia, protetto dalle mura storiche della città e situato allo stesso livello del mare, delimitato dal faro a sinistra e abbracciato dagli scogli lungo tutto il perimetro. Venerdì 14 luglio, Napoli Segreta sarà ospite nel contesto del Locus Festival a Trani.

Napoli Segreta è un movimento musicale dedicato alla riscoperta di rarità in vinile di funk e italo-disco napoletana degli anni '70 e '80. Attraverso un'estetica nuova, che si distacca dai soliti cliché sulla città, Napoli Segreta fonde musica, letteratura e immagini, muovendosi tra avanguardia e retroguardia. I dj, cresciuti con i mangianastri e le valigie di musicassette, collezionisti di dischi rari e appassionati di set in vinile, diffondono il sound partenopeo in un viaggio sonoro attraverso mille Napoli diverse, tra funk e italo-disco, arricchiti dalle voci napoletane delle decadi '70 e '80.

La definizione dei generi musicali svanisce completamente con loro, poiché sono un mix di soul, disco, funk, blues, wave, afrobeat, fusion e boogie. Napoli Segreta è anche il nome della compilation pubblicata da NG Records, che racchiude la scoperta di gemme nascoste nei mercatini, tra i rigattieri e nelle inaccessibili miniere di vinile all'ombra del Vesuvio.

L'evento sarà all'insegna dell'ottima musica, con una lineup interessante che inizierà alle 19:00 con il dj set di Mistico. Alle 21:30, il collettivo Napoli Segreta prenderà il controllo del palco per l'Extra Locus Festival, che continuerà fino a mezzanotte e a seguire con il dj set di Picca e Mars.

Il Locus Festival, giunto alla sua XIX edizione, è nato a Locorotondo (BA), nel cuore della Valle d'Itria, e ha scelto come tema per quest'anno "Music of many colours".

Questa definizione è ispirata al titolo dell'album capolavoro del 1980 creato dal padre dell'afrobeat Fela Kuti e dal padrino dell'acid-jazz Roy Ayers. Il festival vuole tributare le proprie radici che affondano nel jazz e nella black music, ma anche e soprattutto affermare con orgoglio l'eterogeneità artistica che contraddistingue ogni edizione.

Il Locus Festival abbraccia una varietà di suoni senza confini, caratterizzati da una costante ricerca della qualità e dal dialogo tra diversi linguaggi e città.

Accogliere suoni da varie parti del mondo e d'Italia è un grande orgoglio per tutto il Alegra Group, che gestisce "Il Vecchio e il Mare", il locale cuore dell'intrattenimento tranese.

Trani, grazie al suo grande appeal turistico, intercetta appieno i desideri degli intenditori della buona musica.

Il 14 luglio 2023, "Il Vecchio e il Mare" a Trani darà il benvenuto al Locus Festival, insieme a Napoli Segreta nella sua declinazione Extra.