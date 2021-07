Logos festival, al Parco Santa Geffa una notte di poesia

Dopo aver aperto il Logos Festival con il primo appuntamento del "Santa Jezza Festival", la rassegna ideata da Xiao Yan continua con "PoetrySbam, Schiaffi poetici".L'evento si terrà nel parco Santa Geffa in via delle Tufare sabato 17 luglio a partire dalle ore 21.PoetrySbam è una serata all'insegna della poesia performativa, con poeti e performer che si esibiranno attraverso reading, monologhi, live musicali e spoken word. Tra loro ci saranno Rossella Piccarreta, Sabrina Lomuscio, Paky Ferrara, I calzini sporchi, Daniele Marrone, Le Beate, Giuseppe ISIM Laurora, Ora Nona e Kyoto.Quella di sabato sarà la festa della parola e della condivisione, dove immersi nei suoni della natura ci si potrà lasciare andare alle dolci melodie delle poesie.Alla fine delle esibizioni dei diversi performer, ci sarà un momento di convivialità con spaghetti, vino e declamazione libera di poesie, dando la possibilità a chiunque, se ne avesse voglia, di poter condividere i propri testi, come in un simposio dell'antica Grecia. Un "open mic" che darà a tutti, previa prenotazione, la possibilità di poter condividere con i presenti i propri versi."Abbiamo deciso di chiamare l'evento PoetrySbam, Schiaffi poetici – spiega Fabio De Palma, ideatore insieme a Xiao Yan della serata – riprendendo il termine inglese "poetry slam". La nostra, però, non sarà una poesia di strada, rappata. Sarà un mix di reading, monologhi e non mancherà la componente musicale. Mentre con il termine onomatopeico "sbam" vogliamo che le emozioni arrivino dritto al cuore degli ascoltatori".Per info costi e prenotazioni 3206745968/3408947150 (ingresso consentito rispettando il protocollo anti-Covid).