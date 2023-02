Lorenzo Marchio rossi è il nuovo segretario provinciale del PD. La sua elezione è avvenuta nel corso del della riunione degli Iscritti al Circolo del Partito Democratico di Trani che ha dato il via, anche nella nostra città, al Congresso costituente del nuovo Partito Democratico che si concluderà con le Primarie del 26 febbraio per l'elezione del segretario nazionale.I lavori si sono aperti alle ore 10.30, presso la sede del Partito Democratico in via Aldo Moro n. 22, ove sono state presentate e discusse le mozioni congressuali per l'elezione del segretario nazionale; è seguita la discussione relativa alle candidature a segretario provinciale e quella relativa alle candidature a segretario cittadino.Le votazioni sulle candidature, aperte a tutti gli Iscritti in regola con il tesseramento 2022, si sono tenute nel pomeriggio, a partire dalle ore 15.30 e sino alle ore 21.30, presso la Galleria San Luigi. I candidati alla segreteria nazionale sono Gianni Cuperlo, Paola De Micheli, Stefano Bonaccini e Elly Schlein, mentre i candidati alla segreteria provinciale erano il tranese Nicola Ventura e l'andriese Lorenzo Marchio Rossi.