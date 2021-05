Lotta all'omofobia, la V Commissione consiliare incontra l'associazione Arcigay

L'incontro per discutere di pari opportunità e politiche per contrastare il fenomeno

La V commisione consiliare, presieduta dalla Presidente Lia Parente, vice-presidente Pasquale De Toma e dai consiglieri Federica Cuna, Luca Morollo e Erika Laurora, in virtù delle proprie competenze in materia di rapporti con le associazioni, cultura e politiche giovanili e sulla scorta della emergenza sempre più crescente sul fenomeno omofobia e intolleranza delle diversità, ha convocato un incontro ufficiale con la Presidente del circolo tranese Arcigay, Grazia Iannone.I componenti della commissione, alla presenza della Assessora Marina Nenna con delega alle pari opportunità e lotta alle violenze di genere, hanno discusso di diritti ed in relazione a questo di politiche attive di contrasto al fenomeno per le quali la commissione, insieme agli esponenti del mondo LGBTQ+ ed alla assessora, vuole essere braccio operativo.L'incontro si coordina perfettamente con l'imminente giornata internazionale contro l'omofobia e con la volontà di gettare basi sempre più solide per la tutela dei diritti di tutti.