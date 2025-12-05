Albero Maldarizzi Bari
Albero Maldarizzi Bari
Speciale

Maldarizzi Automotive illumina la città di Bari donando l’albero di Natale 

Ieri l'accensione in Piazza dell’Odegitria, ai piedi della Cattedrale di San Sabino

Trani - venerdì 5 dicembre 2025 10.34 Sponsorizzato
È tornato l'evento che segna l'inizio del periodo natalizio: l'attesa accensione dell'albero di Natale che, da tradizione, Maldarizzi Automotive dona alla città di Bari. Alle 18:00, in Piazza dell'Odegitria, ai piedi della Cattedrale di San Sabino, la piazza si è riempita di cittadini, famiglie e bambini, accorsi per condividere un momento che segna simbolicamente l'inizio delle festività natalizie nel cuore del centro storico.

L'evento si è aperto con i saluti istituzionali del Sindaco Vito Leccese, della Presidente del Municipio I, Dr.ssa Annamaria Ferretti, Don Franco Lanzolla, e del Cav. del Lavoro Francesco Maldarizzi. Insieme a bambini e cittadini, la piazza ha partecipato al conto alla rovescia per l'accensione dell'albero; a seguire, il concerto dei sette giovani sassofonisti dell'ensemble AYSO Young Soloists ha regalato un'esibizione capace di unire generazioni diverse con dei brani natalizi che hanno contribuito a creare un'atmosfera suggestiva e festosa.

La collaborazione con OrchestrAcademy ha rappresentato un valore aggiunto alla serata: la realtà no-profit attiva da sette anni, sostiene il percorso professionale di tanti giovani musicisti attraverso opportunità formative gratuite di alto livello. La loro orchestra giovanile, AYSO Young Sololists, è oggi un'eccellenza nazionale: una presenza che ribadisce il valore sociale e culturale dell'iniziativa, capace di unire tradizione, musica e sostegno ai giovani talenti.

"Quest'anno abbiamo scelto di sostituire la tradizionale stella con un cuore, perché viviamo un periodo che richiede più umanità, più attenzione agli altri e un rinnovato senso di comunità. – ha affermato il Cavaliere Maldarizzi – Donare questo albero alla città significa accendere un simbolo di vicinanza e di speranza, che desideriamo condividere con tutti."

L'iniziativa, resa possibile grazie alla collaborazione tra Maldarizzi Automotive, Municipio I e Comune di Bari, conferma un legame ormai consolidato con la città e il suo tessuto sociale, caricando questo momento di valori di comunità e condivisione. Valori che Maldarizzi Automotive continua a sostenere, anno dopo anno, con impegno, vicinanza, e passione.

Una piazza simbolo, una comunità, un'unica volontà: quella di creare momenti di condivisione e di luce nel periodo più luminoso dell'anno.
