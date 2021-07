Maltempo, rinviata la Notte di Poesia al Parco Santa Geffa

Il Centro Funzionale Regionale ha emanato un messaggio di allerta gialla per possibili temporali sul nostro territorio fino a questa sera. Per questo ci troviamo costretti ad annullare l'evento previsto a Santa Geffa per sabato 17 luglio, "PoetrySbam, Schiaffi poetici", dedicato alla poesia.Prossimamente l'associazione Xiao Yan, organizzatrice del cartellone, comunicherà la data in cui la serata sarà recuperata. Ma il Logos Festival continua con gli altri appuntamenti del mese di luglio. Il 23 luglio è previsto il secondo appuntamento del Santa Jezza Festival con la presentazione del disco "Izarus" di Armstrong & the Moonwalkers; il 29 luglio la Compagnia dei teatranti allieterà i presenti con "Tanto pe' canta'", mentre il 30 luglio ci sarà il primo appuntamento del Cavo Fest. Vi ricordiamo, infine, che sono aperte le iscrizioni per il progetto Avventura Santa Geffa che si svolgerà dal 26 luglio al 18 agosto per ragazzi dai 6 ai 14 anni.Per info e prenotazioni contattare i numeri: 3458825863/3206745968.