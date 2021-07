Massimo Lopez a Trani con il suo “Stai attento alle nuvole. Un viaggio di vita e famiglia”

Racconterà la propria vita privata e artistica nei pressi del porto di Trani e precisamente al Babalù, stiamo parlando di Massimo Lopez, poliedrico artista nazional-popolare che presenterà il suo ultimo lavoro letterario "Stai attento alle nuvole. Un viaggio di vita e famiglia". La presenza di Lopez al Babalù di Maurizio Marcone è diventata una presenza quasi fissa per la grande amicizia che lega l'artista marchigiano di nascita (Ascoli Piceno) e il titolare dell'attività di ristorazione tranese. «Per noi è un grande piacere e onore – dice Maurizio Marcone – avere Massimo Lopez qui a Trani, città che, come lui stesso ha detto più volte, è la sua seconda città natia. La presentazione di questo libro che attraversa tutta la sua vita è per noi un appuntamento a cui non volevamo perdere e, sono certo, che Massimo non mancherà di far sorridere ma anche commuovere chi avrà il piacere di ascoltarlo. Poi, inutile nasconderlo, con Massimo è nata una grande amicizia ed averlo nella nostra città per noi è anche motivo di orgoglio». L'appuntamento è per sabato 10 luglio alle 19.00 presso il Babalù di Trani.