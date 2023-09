Misure a sostegno dei fragili, evento formativo venerdì pomeriggio

Nell'incontro del 15 Settembre sarà previsto, dopo la registrazione dei partecipanti, intervento teorico di un professionista sulle normative vigenti in Italia e in Puglia in materia di contrasto alla povertà e d'inclusione sociale attiva.

La prima parte dell'incontro prevede l'intervento teorico del dott. Claudio Natale, Consulente Senior Politiche Sociali, Formatore & Counsellor, che tratterà temi di misure di contrasto alla povertà, con approfondimento sul nuovo Reddito di Inclusione (REL), RED 2.0 , Rdc e tutti i contributi economici erogabili con il supporto della regione Puglia. La seconda parte dell'intervento teorico del dott. Claudio Natale, parlerà ai partecipanti delle normative e dei servizi attivi nell'ambito socio-assistenziale e socio-sanitari presenti sul territorio, come voucher di conciliazione, i buoni servizio anziani e disabili, dopo di noi, bando provi, assegno di cura, ecc.

L'incontro si terrà all'interno della Cooperativa Sociale Promozione Sociale e Solidarietà - "Centro Jobel" in Via G. Di Vittorio n° 60 - Trani. Al termine dell'incontro sarà prevista la consegna di attestato di partecipazione.

L'iscrizione all'incontro per gli operatori sociali del territorio può essere effettuato tramite piattaforma Google al seguente link.

Il servizio di Pronto Intervento Sociale dell'Ambito territoriale n. 5 Trani – Bisceglie, gestito dalla RTI composta dall'ente capofila Cooperativa Promozione Sociale e Solidarietà, Mi stai a Cuore e Trani S.O.S., ha organizzato per Venerdì 15 Settembre 2023 dalle ore 15 alle ore 19 il quarto evento teorico dei sei incontri di formazione previsti da Capitolato Speciale d'Appalto per tutti gli operatori con obbligo formativo verso i propri ordini, prevedendo che ciascun incontro possa essere aperto anche a tutti gli operatori sociali del territorio dal titolo "Misure a sostegno dei Fragili: Interventi Nazionali e Regionali nell'ambito dei Servizi Socio-Assistenziali e Socio-Sanitari".