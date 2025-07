“Musica a Corte”, al Palazzo delle Arti Beltrani di Trani Marco Armani in jazz

Notte di grande musica e raffinate suggestioni quella dialdi Trani, per la sezione "Musica a Corte". Con la sua voce calda e inconfondibile,torna sul palco in una veste raffinata e sorprendente: quella del crooner jazz. L'appuntamento è pernella splendida Corte Davide Santorsola per un elegante viaggio musicale. I grandi classici internazionali e il repertorio originale del cantautore barese, proposto in chiave jazzistica, grazie all'incontro con un dream team di musicisti d'eccellenzail talento ritmico dil'energia sofisticata deiIl progetto dal respiro internazionale "", prende vita da un fortunato sodalizio artistico, in vista anche di una nuova pubblicazione discografica, e nasce dall'intuizione di, batterista e arrangiatore, che ha costruito attorno ad Armani un ensemble straordinario composto da alcuni tra i migliori jazzisti contemporanei. Sul palco con loro, infatti, una formazione che fonde jazz e canzone d'autore in un'alchimia avvolgente:al pianoforte,alla chitarra elettrica e acustica,al basso eal sassofono.Marco Armani è cantautore e interprete amatissimo, la cui carriera ha attraversato con eleganza quattro decenni di musica italiana. Nato a Bari, Marco Armani - all'anagrafe Armenise - inizia giovanissimo con i Parsifal e si forma al Conservatorio Niccolò Piccinni, sotto la direzione del grande Maestro Nino Rota. Debutta nel 1982 e raggiunge la popolarità Sanremo tra il 1983 e il 1994, partecipando a quattro edizioni del Festival di Sanremo e lasciando un segno indelebile nella storia della canzone d'autore con successi come "È la vita", "Solo con l'anima mia", "Tu dimmi un cuore ce l'hai" e "Esser duri". Nel corso della carriera attraversa generi e decenni con dischi da autore ("Posso pensare a te?", "13", "Parlami d'amore") e partecipazioni tv, da Viva Napoli a Music Farm, fino a Techetechetè e Ora o mai più. Collabora con artisti come Carboni, Ron e Red Canzian. Insegna canto a Roma e dal 2018 è tornato in studio con "Con le mie parole".Il concerto a Trani si presenta come un raffinato dialogo tra mondi sonori: la voce di Armani, capace di toccare le corde più intime dell'anima, incontra le suggestioni armoniche e l'improvvisazione del jazz contemporaneo, in un equilibrio perfetto tra memoria e innovazione.Lo scenario intimo della corte en plein air, con le sue pietre cariche di storia e la brezza estiva a far da sfondo, offrirà il contesto perfetto per un'esperienza sonora intensa e raffinata.(poltronissima numerata: 25,00 euro – posto unico: 20,00 euro) possono essere acquistati anche con Carta docente, Carta della Cultura Giovani e del Merito(aperto dal martedì alla domenica dalle ore 16:00 alle ore 21:00, ad eccezione del lunedì) in via Beltrani 51 a Traniper i singoli eventi, anche sul circuito Vivaticket alla pagina dedicata a Palazzo delle Arti Beltrani. Altra novità per la prenotazione è rappresentata dal, provvisto del catalogo con tutti gli spettacoli da scegliere e opzionare, poi sarà la segreteria a richiamare per la conferma.