Musicultura Trani, venerdì secondo appuntamento con la musica rock

Venerdì 1° settembre in piazza Mazzini si svolgerà il secondo appuntamento di Musicultura Trani, progetto a cura dell'associazione "Arsensum" e patrocinato dal comune di Trani. Dopo il "gipsyjazz" sarà la volta della musica rock proveniente dal Regno Unito, toccherà al gruppo musicale Uk Revolution far divertire i presenti e far conoscere le proprie origini.