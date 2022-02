"Nel lager c'ero anch'io": l'esperienza del tranese Vincenzo Pappalettera raccontata in un incontro da Mario Schiralli

L'evento in presenza è organizzato dalla sezione di Trani della Fidapa

Nel pomeriggio di oggi alle 18 presso la galleria Belmondo in via Mario Pagano verrà raccontata una testimonianza degli orrori avvenuti durante la seconda Guerra mondiale nei campi di concentramento. "Nel lager c'ero anch'io - storia di un sopravvissuto a Mauthausen " riguarda un tranese, Vincenzo Pappalettera, che al lager sopravvisse e ne scrisse in più pubblicazioni.Ne parlerà il giornalista e studioso di storia locale Mario Schiralli insieme a Raffaella Facondi, presidente della sezione Fidapa di Trani, associazione promotrice dell'incontro.La serata sarà accompagnata dalla musica eseguita dal maestro Giampiero Grilli e Nicola Ieva .