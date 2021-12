Non un mondo a parte, ma parte del mondo: l'autismo raccontato "Fra le nuvole"

"L'incidenza dell'autismo sta aumentando giorno dopo giorno. Negli ultimi 10 anni si è passati da 1 caso su 200 a 1 su 49: ciò significa che una situazione che non può più essere ignorata e considerata un mondo a parte ma deve essere considerata parte del mondo". Così Fabrizio Ferrante (vicesindaco, assessore alle Politiche Attive della Diversabilità, ma soprattutto referente del Trani Autism Friendly), ha esordito nella serata di presentazione del libro intitolato "Fra le nuovole", edito da Sd&c e scritto dalla 25enne Margherita Ferracuti.In un auditorium di S Luigi gremito e attento, in un incontro coordinato dalla dott.ssa Francesca Corraro (direttrice della Sd&c), con al partecipazione anche del sindaco Amedeo Bottaro, della dott.ssa Brigida Figliolia (Dirigente Neuropsichiatria Infantile e Cat Asl Bt), oltre che della consigliera regionale Debora Ciliento, è stata appunto sottolineata l'importanza che di questo quotidiano percorso portato avanti con famiglie, associazioni e istituzioni, e soprattutto l'interazione fra interventi di carattere terapeutico e carattere sociale.La frase di copertina del libro è essenziale: "Guardo il mondo con i tuoi occhi, sento il profilo delle tue emozioni, rimango incantato dal tuo sguardo ma quelli che ti hanno accanto non riescono a farlo. Aiutami ad aprire i loro cuori, aiutami a far godere tutti della bellezza del tuo mondo, aiutami a farlo diventare anche il loro" non è solo la richiesta di un padre qualunque, ma è un invito a scoprire la meraviglia della diversità, a riflettere su una grande verità. Tutti noi siamo l'eccezione ad una regola che forse non esiste: la normalità. Lo racconta bene, questo, Margherita Ferracuti nel suo "Fra le nuvole", una riflessione intensa e toccante sull'autismo attraverso la storia di due bambini, entrambi per certi versi "speciali".Il libro sarà distribuito gratuitamente nelle scuole medie cittadine, perché è quella l'età più fertile per acquisizione di nozioni e sensazioni."Fra le nuvole" non è solo il titolo di un libro. È un tassello del nostro vivere quotidiano, è lo sforzo che tutti dobbiamo fare per comprendere ciò che tutti chiamano diverso , ma in realtà è unico.