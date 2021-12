Nuovo romanzo per lo scrittore tranese Mimmo Verrigni: si intitola "Ora mi vivi dentro"

"Ora mi vivi dentro" (Pav edizioni) è il titolo del nuovo libro dello scrittore tranese Mimmo Verrigni, pubblicato dopo la sua prima raccolta di poesie del 2017 "Sinfonie del profondo" (ed. Cervino).Una storia d'amore a tratti carnale, a tratti spirituale, che racconta la vita di un uomo e della sua famiglia, sia la nuova che quella da cui proviene. Mimmo, come il suo protagonista Lorenzo, ama tutti in maniera passionale, senza risparmiarsi e senza risparmiare nulla, e ne è talmente travolto, da non lasciare scampo a chi non si lascia travolgere con la sua stessa intensità.Il libro, impreziosito dalla prefazione dell'ormai noto scrittore tranese Rino Negrogno, vuole essere un inno all'amore in tutte le sue forme, lasciando nel lettore l'interrogativo finale: "cosa farei io nei panni del protagonista?".L'autore, nato a Corato nel 1965, vive a Trani con sua moglie Teresa e la sua bassottina Livia. È un artista passionale e sognatore, ha un talento naturale in cucina che sin da giovane stimola e perfeziona fino a tradurre questa passione in professione. Sarà la scrittura e in particolar modo la poesia a completare la vena artistica di Mimmo, che con umiltà e semplicità traduce le emozioni in versi, comunicando l'amore profondo per i suoi cari e la sua terra, dando libero sfogo ai pensieri e riflessioni. Nasce la sua prima raccolta di poesie nel 2017 con la pubblicazione del libro "Sinfonie del profondo", che è viva espressione delle passioni e sentimenti del poeta. È presente in diverse antologie poetiche. Con "Ora mi vivi dentro" si cimenta con la stesura del suo primo romanzo acquistabile su tutti gli store online, sul sito di Pav edizioni e prossimamente anche in libreria.