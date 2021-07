Oggi una notte di poesia al Parco Santa Geffa

Era stato annullato a causa del maltempo, ma finalmente domani a Santa Geffa è tempo di poesia. Si terrà, infatti, martedì 27 luglio a partire dalle ore 21 l'evento "" con diversi artisti che si cimenteranno nella lettura di versi poetici.PoetrySbam è una serata all'insegna della poesia performativa, con poeti e performer che si esibiranno attraverso reading, monologhi, live musicali e spoken word. Tra loro ci saranno Rossella Piccarreta, Sabrina Lomuscio, Paky Ferrara, I calzini sporchi, Daniele Marrone, Le Beate, Giuseppe ISIM Laurora, Ora Nona e Kyoto.Quella di martedì sarà la festa della parola e della condivisione, dove immersi nei suoni della natura ci si potrà lasciare andare alle dolci melodie delle poesie. Alla fine delle esibizioni dei diversi performer, ci sarà un momento di convivialità con spaghetti, vino e declamazione libera di poesie, dando la possibilità a chiunque, se ne avesse voglia, di poter condividere i propri testi, come in un simposio dell'antica Grecia. Un "open mic" che darà a tutti, previa prenotazione, la possibilità di poter condividere con i presenti i propri versi.Ricordiamo che a partire da lunedì 26 è iniziato ilper i ragazzi dai 6 ai 13 anni: fino al 18 agosto sono previste attività giornaliere in cui si andrà alla scoperta delle storie e dei personaggi che animano la Divina Commedia di Dante Alighieri.Bella serata, infine, quella vissuta durante il secondo appuntamento del Santa Jezza Festival con il gruppo Armstrong & the Moonwalkers: l'inconfondibile voce di Serena Fortebraccio ha incantato i tanti presenti.Info costi e prenotazioni per l'evento poetico: 3206745968/3408947150.