Paky Tiani entra nell'assemblea nazionale del Pd

Paky Tiani (Pasquale all'anagrafe), 26enne trapiantato a Bologna entra a far parte del "parlamentino" Pd.Il giovane dirigente nazionale del Partito Democratico, eletto poco più di un anno fa consigliere di municipio a Bologna e responsabile della commissione bilancio nel Quartiere Santo Stefano, ha ieri partecipato all'assise che apre il nuovo corso del Pd con Elly Schlein segretaria e Stefano Bonaccini presidente, non dimenticando le sue origini di cui è particolarmente orgoglioso.Tiani, che ha accompagnato Bonaccini in un pezzo della campagna congressuale, si dice felice per l'elezione dello sconfitto a presidente del partito "un segnale importante di unità, per lavorare assieme ad un partito plurale che abbia l'ambizione di tornare a parlare tra le persone".Al contempo si sente orgoglioso delle sue origini minervinesi "ho sempre visto Minervino come un pezzo consistente delle radici del mio impegno politico, un paese colmo di una storia sottovalutata. In fondo è la "rocca del proletariato meridionale" come dice la targa dedicata ad Antonio Gramsci affissa in piazza, un posto che ha visto i primi passi di un colosso indimenticato come Di Vittorio".Rispetto all'esito del congresso, con riferimento al risultato ottenuto nella BAT, Tiani aggiunge "mi sento ancora più orgoglioso visto l'ottimo risultato conseguito a Minervino ed in tutta la BAT da Bonaccini. Abbiamo avuto la fortuna di poter contare sui dirigenti del partito locale e sull'apporto di numerosi amministratori del territorio alcuni dei quali provenienti anche da esperienze civiche, che hanno certamente contribuito a raggiungere il 58% delle preferenze per Stefano Bonaccini, un risultato in controtendenza con il dato nazionale."