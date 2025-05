Palazzo Beltrani si illumina di blu per celebrare la Giornata dell’Europa

In occasione della Giornata dell'Europa, oggi 9 maggio, Palazzo Beltrani, simbolo della cultura e della storia di Trani, si tinge di blu. Le luci resteranno accese fino alla mattina del 10 maggio, in adesione all'iniziativa promossa dall'Ufficio in Italia del Parlamento europeo e dalla Rappresentanza della Commissione europea, con il supporto della rete Europe Direct BAT.Un gesto semplice, ma dal grande valore simbolico, per ricordare i principi di unità, pace, cooperazione e democrazia su cui si fonda l'Unione Europea.Federica Cuna, consigliera comunale e membro del Comitato delle Regioni, ha dichiarato:"Celebrare l'Europa attraverso la luce blu che avvolge un luogo identitario come Palazzo Beltrani significa ribadire con forza il nostro senso di appartenenza a una comunità più ampia. L'Europa non è solo un'istituzione lontana: è un progetto di cittadinanza attiva, di diritti condivisi, di futuro. E Trani, con la sua storia e la sua vocazione culturale, è parte viva di questo progetto."L'iniziativa si inserisce nel calendario delle celebrazioni europee che coinvolgono città, enti e istituzioni di tutta Italia, accomunati dal desiderio di rafforzare il legame tra territorio e istituzioni europee.