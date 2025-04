La Stagione Artistica di Palazzo Beltrani: da aprile a settembre all'insegna della cultura, musica e arte

11 foto PALAZZO DELLE ARTI BELTRANI PRESENTAZIONE STAGIONE ARTISTICA 2025

Social Video 5 minuti Palazzo delle Arti Beltrani Trani, la Stagione Artistica 2025

L'atmosfera invitante della nuova stagione artistica 2025 dia Trani (BT) è ormai alle porte. Stamane è stato svelato dal direttore artisticoil ricco programma del prestigioso centro culturale polifunzionale e multimediale realizzato con i patrocini della Città di Trani, della Provincia di Barletta Andria Trani, oltre al sostegno del Festival Internazionale di Andria Castel dei Mondi, della Regione Puglia-Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, PACT - Polo Arti Cultura Turismo Regione Puglia (Fondo speciale Cultura e Patrimonio culturale L.R. 40/2016, art.15, comma 3), Puglia Culture e la media partner di Radio Selene.«Palazzo Beltrani da 10 anni a questa parte – ha sottolineato il primo cittadino Bottaro - è un luogo che rappresenta il cuore pulsante della cultura e della bellezza della nostra città. Anche quest'anno, grazie al meticoloso lavoro del direttore artistico Niki Battaglia, offre alla cittadinanza e ai visitatori un programma ricco, composito e di altissimo livello, capace di unire tradizione e innovazione, talento locale e grandi nomi della scena nazionale e internazionale. Palazzo Beltrani si conferma un punto di riferimento imprescindibile per la vita culturale del territorio, un contenitore vivo di arte, musica, teatro e incontri che arricchiscono l'anima e rafforzano il senso di comunità. Ringrazio tutti coloro che, con passione e competenza, contribuiscono alla realizzazione di questa straordinaria stagione: dalla direzione artistica agli operatori culturali e agli artisti, senza dimenticare il nostro pubblico, che con la sua partecipazione dà senso e forza a tutto questo. invito tutti a scoprire e vivere ogni appuntamento in programma: sarà un viaggio emozionante, capace di ispirare e di lasciare il segno».Il dott. Alessandro Attolico, dirigente del comune, ha parlato del percorso di evidenza pubblica, intrapreso già dallo scorso anno, per l'individuazione di un Ente del Terzo Settore con cui attivare una co-progettazione per la gestione del Palazzo delle Arti Beltrani. A breve sarà definita l'individuazione del partner dell'Associazione Delle Arti, unica a presentare un progetto di grandi potenzialità culturali, artistiche, aggregative di tutti i contesti territoriali della città di Trani, nell'ambito dell'Avviso Pubblico. Questo è motivo di soddisfacimento e di responsabilità perché impegna l'Ente locale nell'accompagnare la sua attività di verifica e implementazione di tutte le attività che saranno programmate nei prossimi 10 anni. «Palazzo delle Arti Beltrani – ha sottolineato Attolico – può diventar un modello per tutti i contenitori culturali esistenti».«Questa nuova stagione artistica – ha affermato Niki Battaglia, direttore di Palazzo delle Arti Beltrani - è un giro di boa. Non è un punto di arrivo, ma il vero punto di partenza… 100 è il numero che ci accompagnerà in questo nuovo percorso artistico. Un secolo è il lasso temporale che unisce idealmente gli Artisti che si esibiranno nella nostra stagione: si parte dai giovanissimi studenti dei Conservatori di Bari e Monopoli, per arrivare ai due Grandi nomi, indiscussi protagonisti della loro Arte, Gianni Berengo Gardin e Lino Patruno. 100k è anche il numero di utenti che con questa stagione andremo a superare, in quanto abbiamo concluso la stagione 2024 con 93.156 accessi in 8 anni. Quest'anno, non solo supereremo la soglia dei 100mila visitatori, ma ci auguriamo di riuscire, con le nostre attività culturali, a coinvolgere sempre più nuove tipologie di pubblico».Le raffinate sale interne e la meravigliosa Corte "Davide Santorsola" del nobile palazzo ospitano oltre quaranta eventi complessivi di un policromo cartellone, sapientemente studiato dalla sagace direzione artistica. Il ricchissimo programma del 2025 spazia da aprile a settembre e comprende appuntamenti di belcanto e jazz, di pop e omaggi alla canzone d'autore, swing e musica sudamericana, talk e trasformismo, teatro e letteratura, emozionanti "notti al museo" con laboratori e lezioni di astronomia, arte figurativa e cinema retrospettivo.Nel consolidato rispetto della tradizione di Palazzo Beltrani, l'opera lirica e la concertistica sono presenti con numerose date, dalla rassegna "Arie Celebri" con le romanze più note eseguite dai migliori allievi delle Classi di Canto del Conservatorio "Niccolò Piccinni" di Bari alle "Eccellenze", serate speciali dedicate ai giovani più promettenti della scena italiana e internazionale del "Conservatorio "Nino Rota" di Monopoli. L'appuntamento all'ora del tè con "Arie Celebri", iniziato sotto i migliori auspici già l'11 aprile scorso, torna nel Salone 'Giuseppe Beltrani' nei giorni del 9 maggio e 23 maggio, con un'esperienza sensoriale avvolgente, tra infusi selezionati, piccole e dolci prelibatezze e celebri pagine della lirica eseguite nei venerdì pomeriggio alle 17.00. Sette gli appuntamenti con le "Eccellenze", tutti alle ore 19.00, nelle date del 6, 13 e 20 giugno e del 4, 11, 18 e 25 luglio.Spazio anche a nomi prestigiosi del concertismo pianistico come il virtuoso Alfonso Soldano, benemerito della Città di Trani e pianista pluripremiato, che si esibisce il 27 giugno in Metamorfosi, una intricata combinazione tra simbolismo, sensazioni e virtuosismo strumentale in cui le potenzialità timbriche e meccaniche del pianoforte, principe degli strumenti, vengono portate a limiti estremi dal solista, per descrivere paesaggi interiori di rara bellezza, attraverso trascrizioni per la maggior parte inedite dello stesso Soldano.La nuova stagione artistica segnala il rinnovato amore verso il pop e la canzone d'autore italiana. Ritorna in scena domenica 13 luglio con Fabio Accardi & The Fab5 Acoustic Mood la voce del ritrovato Marco Armani, vivace protagonista dei Festival di Sanremo degli Anni Ottanta, con i successi di ieri e le nuove canzoni rivisitate con i maestri del jazz. Anche la presenza di Filippo Graziani e della sua band, con un toccante omaggio dal titolo "Ottanta" al singolare e poetico mondo di suo padre Ivan, è uno degli eventi di maggiore rilevanza per tranesi e turisti, nella sera domenicale del 17 agosto.Il programma prevede, inoltre, il felice tributo dei Tienamente al patrimonio musicale di un caposcuola del calibro di Francesco De Gregori con "Canzoni che parlano di te" nella giornata del 3 maggio e il caleidoscopico show di Antonio Bucci e l'Insolita Band in "It's wonderful" che il 15 giugno cesellano le atmosfere del grande maestro Paolo Conte, il mondo magico del geniale Vinicio Capossela, il delicato lirismo del Premio Tenco Fabio Concato e l'ironico e accattivante swing dell'inossidabile Sergio Caputo.Un altro evento imperdibile e tutto al femminile è "Alma Donna" del 24 agosto, con la bellezza dell'intreccio tra tradizione e innovazione, nel ricordo delle protagoniste di un secolo di grande musica. Le voci di Lisa Manosperti e Badrya Razem si fondono con il supporto di due strumenti, pianoforte e violoncello, in un incontro inedito. Sorprendente il progetto discografico "Discoverland" di Pier Cortese e Roberto Angelini, che nella domenica del 7 settembre miscela originalmente Bob Marley e Bruce Springsteen, Vangelis e Fabrizio De Andrè in una folgorante sintesi di nuove prospettive armoniche.Gli eleganti amanti del jazz e delle sue declinazioni non sono stati dimenticati dal cartellone di Palazzo Beltrani. L'offerta è eterogenea e di alto profilo. Si parte il 27 aprile, con il viaggio delle note proposte dal Jazz and Classical Quartet (J and C Quartet), formazione musicale in bilico fra diversi linguaggi musicali, jazz, classico, etnico, che si ispira ai pianisti, compositori e jazzisti francesi Claude Bolling e Jacques Loussier. Il delizioso gioco musicale della Swing Band di Mino Lacirignola ripercorre il 22 giugno la nostalgia della musica italiana di cento anni fa, con un repertorio che spazia dagli Anni '20 agli Anni '50. Il concerto è dedicato allo swing italiano con arrangiamenti originali che esaltano le peculiarità melodiche, armoniche e ritmiche dei brani.Un protagonista del jazz come Mimmo Campanale ci offre il sunto delle sue prestigiose 'featuring' con "Collaborations One", nella sera del 29 giugno con Camillo Pace e Domenico Cartago. Raffinatezza, eleganza, grande senso lirico ed al contempo soluzioni ritmiche originali.Sette giorni dopo arriva la Big Band di una leggenda italiana e internazionale, Lino Patruno e il suo Jazz Show. La memorabile serata del 6 luglio si consegna alla storia del Beltrani con un nome che non ha bisogno di presentazioni.Il celebre groove dei Seventies è degnamente rappresentato dalla Cappuccio Collective Smooth con la special star Dario Deidda, nel concerto del 20 luglio, che vuole evocare con suoni moderni le atmosfere dello smoothjazz degli Anni 70' e '80 e incuriosire le nuove generazioni sul periodo musicale di quegli anni, nel quale il jazz si contamina con gli altri generi musicali (compresa la disco music).Una settimana dopo l'incanto della voce di Nina Simone, emulata con bravura da Cinzia Eramo e Donatello D'Attoma, nell'evento "Saffronia" del 27 luglio. Il genio musicale della grande sacerdotessa del Soul si svela tra sogni, visioni, allucinazioni. Gli arrangiamenti originali e la ricerca di sonorità fortemente evocative, mettono in rilievo gli elementi più rappresentativi della personalità multiforme di Nina Simone, capace di orientarsi con disinvoltura tra le varie sfumature che dal jazz virano verso il blues e dalla musica classica si innestano in spazi fluidi di improvvisazione.L'ultima notte di agosto accoglie l'eccellente Rosalia De Souza e il suo Quintet, in una performance che unisce il piacere del jazz alla esotica dolcezza della bossanova. Lo spettacolo è "Nada serà como antes", il nuovo progetto con cui l'artista brasiliana sta girando l'Europa, celebrando canzoni di autori brasiliani poco conosciuti, con interpretazioni che incantano il pubblico in un mix di tradizione e modernità.Le sorprese della nuova stagione non sono terminate. Il cartellone teatrale ha alcune interessanti frecce al suo arco, tutte di sabato. La prima è nel giorno del solstizio: il 21 giugno "La Ballata dell'Amore" del popolare cantastorie Vito Signorile che, con la talentuosa attrice Agata Paradiso, interseca parole e canzoni dedicate all'amore, con un toccante rimando alla canzone di Luigi Tenco che dà il titolo allo spettacolo. Il percorso poetico e musicale è un viaggio per andare Oltre. Oltre le frasi fatte. Oltre le prigionie sentimentali.Nella serata del 5 luglio la commedia "È semplice" regala musiche live e dolenti confessioni di tre donne irrisolte, disegnate sul palco dalle briose Marta Iacopini, Lorena Vetro e Ilenia Costanza.Un grande appuntamento è quello del 26 luglio, con lo spettacolare trasformista e maestro del teatro fisico Paolo Nani. "La lettera" è un incredibile succedersi di colpi di scena attraverso costumi e oggetti.Il giorno di Ferragosto Palazzo Beltrani presenta l'avventurosa vita di Franco Califano - Un bastardo venuto dal Sud". La regia del compianto Pietro Genuardi e la convincente interpretazione di Fabio Cursio Giacobbe restituiscono bellissime canzoni, passioni tempestose e audaci eccessi di una vita sfrontata.Il finale del 6 settembre è affidato all'interessante "Algo Ritmo" con Martina Salvatore e Raffaello Tullo, un habituè del Palazzo. Il tema attuale è quello di una società destinata all'incubo di una tirannica prevalenza delle nuove tecnologie di una sostanziale solitudine interiore, con l'avvento dei robot di nuova generazione.La pagina culturale del programma di questo nuovo anno è ugualmente degna. L'eccitante volo nello spazio è raccontato da "Una notte al Museo", con tante gioiose lezioni di astronomia, spettacolari effetti e viaggi virtuali, laboratori per i ragazzi, visite alle collezioni del Museo e delle collezioni della Pinacoteca 'Ivo Scaringi' e una felice formula per grandi e piccini, con la "Family Card" a 25 euro. Quattro gli appuntamenti: primo giugno, 4 luglio, 28 agosto e 30 settembre.La personale dell'artista francese Fabio Purino celebra "La Nouvelle Vague" in un palpitante abbraccio tra cinema e figure intagliate di stupefacente estetica.A proposito di cinema, il regista e sceneggiatore tranese Fabrizio Corallo sciorina alle porte dell'autunno, nelle date del 19 e 20 settembre, due appuntamenti di grande rilievo, nello spazio all'aperto della Corte "Davide Santorsola" con la formula della proiezione dei docufilm e con i successivi talk show in cui Corallo racconta con grande sensibilità e profondità grandi icone del Cinema italiano. Il primo è quello con il suo ultimo pregevole docufilm "Ciao, Marcello - Mastroianni l'antidivo" del 2025, che ripercorre le tappe dell'attore italiano più celebre nel mondo. Il secondo splendido documento (del 2022) di Corallo racconta la bellissima "Virna Lisi - La donna che rinunciò a Hollywood".A Palazzo Beltrani anche la presentazione di due importanti libri. Venerdì 29 maggio il giurista e intellettuale italiano Armando Spataro, dialoga con due autorevoli giornalisti italiani, Giancarlo Fiume, caporedattore della TGR Rai Puglia e Domenico Castellaneta, caporedattore de La Repubblica Bari sui temi del saggio "Loro dicono, noi diciamo", edito da Laterza e scritto con l'illustre costituzionalista Gustavo Zagrebelsky e il docente universitario Francesco Pallante.L'altra data è quella del sabato 20 giugno, con Ledo Prato e il suo "Cultura e Cittadinanza", edito da Donzelli, con l'antropologo ed editore Felice Di Lernia nel ruolo di moderatore.Interessanti le formule di fruizione degli eventi di Palazzo Beltrani per il suo affezionato pubblico. La proposta degli abbonamenti per la stagione artistica 2025, acquistabili entro il 31 maggio.