Palazzo delle Arti Beltrani, Corte Davide Santorsola torna centro propulsore della nuova stagione artistica 2025

realizzato con i patrocini della Città di Trani, della Provincia di Barletta Andria Trani, della Regione Puglia-Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, PACT - Polo Arti Cultura Turismo Regione Puglia (Fondo speciale Cultura e Patrimonio culturale L.R. 40/2016, art.15, comma 3), di Puglia Culture e del Festival Internazionale di Andria Castel dei Mondi, con la media partner di Radio Selene.Con il bel tempo torna ad incantare per la nuova stagione artistica 2025 l'atmosfera invitante della, chedelle raffinate sale interne del nobile palazzoIl policromo cartellone, sapientemente studiato dalla sagace direzione artistica, ospita appuntamenti di jazz, pop, swing, musica sudamericana e omaggi alla canzone d'autore, teatro e letteratura, emozionanti "notti al museo" con laboratori e lezioni di astronomia e cinema retrospettivo.(inizio ore 21:00, porta ore 20:30) si accendono le luci su, il caleidoscopico, che cesellano le atmosfere del grande maestro Paolo Conte, il mondo magico del geniale Vinicio Capossela, il delicato lirismo del Premio Tenco Fabio Concato e l'ironico e accattivante swing dell'inossidabile Sergio Caputo. Biglietti: poltronissima numerata: 20,00 euro - poltronissima numerata per Soci Partner: 15,00 euro; posto unico non numerato: 15,00 euro - posto unico non numerato per Soci Partner: 10,00 euro. https://www.vivaticket.com/it/ticket/musica-a-corte-it-s-wonderful/263546 Un viaggio attraverso le melodie che hanno segnato la storia della musica, tra ironia e poesia, emozione e leggerezza. Lo spettacolo, ispirato al celebre ritornello della canzone di Paolo Conte "Via con me", è un'esperienza che va oltre il semplice concerto: è un intreccio di suoni e sensazioni che avvolge gli spettatori, creando un'atmosfera vibrante e spontanea. Qui, la musica non ha bisogno di inviti: è l'energia stessa del momento a trascinare il pubblico, portandolo a schioccare le dita e unirsi al ritmo con naturalezza."It's Wonderful" non è solo un'esibizione, ma un viaggio sensoriale che celebra la musica come linguaggio universale, capace di dare voce alle storie, risvegliare ricordi e toccare le corde più profonde delle emozioni., un gruppo di talentuosi musicisti. Alla guida,incanta con il suola sua. Alla, il ritmo di, mentrearricchisce il sound con la sua. Ildidà profondità e groove, e ildiaggiunge un tocco raffinato, arricchendo le armonie con la sua timbrica inconfondibile.Grazie alla visione artistica di Antonio Bucci e all'energia della sua band, questo show si propone come un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della canzone d'autore italiana.Lo spettacolo di Bucci e la sua band spalanca lo spazio en plein air di Corte 'Santorsola' alla nuova stagione. Proprio per venire in contro alle sempre maggiori richieste di turisti e pubblico autoctono,con varie possibilità:: 400,00 euro a persona con poltrona riservata, ingressi illimitati a tutte le iniziative in programma durante tutto l'anno fino al 31 dicembre 2025;(11 concerti domenicali) a 145,00 euro a persona: posto riservato;(5 spettacoli teatrali) a 50,00 euro a persona: posto riservato.(aperto dal martedì alla domenica dalle ore 10:00 alle ore 18:00, ad eccezione del lunedì) in via Beltrani 51 a Trani.per i singoli eventi oltre al botteghino, ancheAltra novità per la prenotazione è rappresentata dal, provvisto del catalogo con tutti gli spettacoli da scegliere e opzionare, poi sarà la segreteria a richiamare per la conferma.Il programma è generoso e mantiene la promessa di essere un importante e insostituibile volano per l'appeal turistico della bellissima città sul mare. La vasta platea del Palazzo può prepararsi a una straordinaria stagione 2025.