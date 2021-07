Parco Santa Geffa, al via la terza edizione di Logos Festival

In un periodo che sa di ri-partenza, di ri-definizione, di ri-creazione, il Parco Sociale di Santa Geffa non fa mancare la sua presenza, soprattutto in un'estate che vuole essere anche un segno di speranza.Torna così per il terzo anno il "Logos Festival", un lungo calendario di eventi tutti dedicati alla parola declinato secondo le più svariate forme di espressività artistica. Saranno quattro le sezioni artistiche che animeranno le piacevoli serate del Parco di S.Geffa.Il cartellone del Logos Festival si aprirà con la rassegna "Santa Jezza Festival" curata da Mimmo Campanale: quattro appuntamenti dedicati alla presentazione di nuovi lavori discografici inediti di importanti artisti del panorama musicale jazzistico pugliese e nazionale. Il primo appuntamento è previsto peralle 21.30 con l'intervento di Francesca Leone & Guido Leone con "Coracao Vagabundo". Si tratta di un sodalizio musicale capace di riproporre le magiche atmosfere del lontano-vicino Brasile.Evento speciale è previstodalle ore 21.30 con un'intera notte dedicata alla poesia. L'evento è organizzato dal Parco S.Geffa e da un collettivo di giovani autori del territorio pugliese che daranno vita ad una intensa notte caratterizzata da letture di poesie, spettacoli dal vivo e anche degustazione conviviale finale.Prenderà vita nei prossimi giorni la rassegna teatrale con ben sei appuntamenti curati da Xiao Yan e da Lella Mastrapasqua. Non mancherà anche quest'anno il "Cavo Fest" che, giunto alla sesta edizione, ci riproporrà le intense atmosfere ambient della più moderna musica elettronica.Per l'edizione di quest'anno sono previste ingressi e costi ridotti per i ragazzi under 25. Per informazioni e prenotazioni obbligatorie chiamare: 3206745968; 3928840561, info@xiaoyan.it . È possibile seguire tutti gli aggiornamenti sulle pagine Facebook: Santa Geffa; Xiao Yan; Santa Jezza Festival; Notte della Poesia.