Pari opportunità: se ne parla stasera in Biblioteca Comunale

La Fidapa di Trani ha organizzato un incontro per discutere di pari opportunità con Mons. D'Ascenzo, Assuntela Messina - sottosegretario al Ministero della innovazione tecnologica - Elena Gentile , Lella Ruccia, Luca Volpe e la regia preziosa di Lucia de Mari.Con Elena Gentile saranno ripercorse la storia, le battaglie vinte e le riforme mai attuate.Con Lella Ruccia e Luca volpe saranno tracciati i contorni presenti e le recenti difficoltà di attuazione.Assieme ad Assuntela, racconteremo i percorsi nazionali, regionali e territoriali in atto in vista del PNRR.Ospite anche la consigliera regionale Debora Ciliento.Una occasione di confronto a viso aperto accolta con favore dal sindaco di Trani e dall'assessore alle pari opportunità Marina nenna che interverranno con favore sul tema ritenuto cruciale anche dal Presidente del Consiglio Draghi per lo sviluppo del Paese.Appuntamento alle 18 in Biblioteca.