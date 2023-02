Pd Trani, il gruppo Con ringrazia il segretario uscente Fernando Riccio

«Il gruppo CON ringrazia pubblicamente l'ingegner Fernando Riccio per aver svolto, in questi anni, il proprio compito con lealtà e onore e siamo lieti di apprendere che il suo impegno continuerà nel ruolo di Presidente del PD di Trani»: lo dichiara il capogruppo del gruppo Con, Claudio Biancolillo. «Al nuovo segretario del PD di Trani avv. Antonio Giannetti e al direttivo rinnovato formuliamo gli auguri di buon lavoro. Siamo certi che l'unanimità della scelta sui nomi sia di buon auspicio per continuare e completare il rinnovo del patto di coalizione tra tutte le forze che la compongono e di aprire la stessa alle liste civiche e alla società civile per un nuovo e autorevole progetto di governo, nell'interesse esclusivo della comunità tranese».