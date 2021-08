Per Jazz a Corte a Palazzo delle Arti Beltrani il “Jazz On Air on tour” con il Larry Franco quartet.

Questa sera nella Corte Santorsola a Palazzo delle Arti Beltrani, alle 21 per Jazz a Corte il concerto "Jazz On Air on tour" con il Larry Franco quartet. Un'anteprima del nuovo lavoro discografico di Larry Franco (pianoforte e voce) e Dee Dee Joy (rullante e voce) in quartetto con il pluristrumentista Attilio Troiano e il contrabbassista Ilario De Marinis, anche direttore artistico della rassegna giunta alla sua terza edizione. Il festival, organizzato dall'Associazione Delle Arti, in collaborazione con il Dino Risi Jazz Corner di Trani, si fregia del patrocinio dell'Assessorato alle Culture del Comune di Trani e di Costa Sveva.Il duo Larry Franco e Dee Dee Joy sta continuando a diffondere nel tour dei concerti estivi la propria musica nel loro concerto "Jazz on Air on tour". Porta lo stesso nome anche il progetto di un nuovo CD, in parte autoprodotto e in parte in crowdfunding cioè con il sostegno dei propri fan. Il nuovo lavoro discografico diventa così il modo per fissare come pietra miliare questa singolare iniziativa e celebra i 10 anni di collaborazione artistica tra Franco e Joy.La terza edizione della rassegna "Jazz a Corte" si chiuderà il 5 settembre con uno dei più longevi gruppi del jazz pugliese. Vito Di Modugno all'organo hammond, Guido Di Leone alla chitarra e Mimmo Campanale alla batteria si esibiranno nel progetto "Con Alma Trio". Il tipico Organ Trio, il cui nome è ispirato al titolo di un famoso brano di Dizzy Gillespie "Con Alma", proporrà un repertorio di originals, standards jazz e un omaggio a due punti di riferimento di questo stile come Wes Montgomery e Jimmy Smith.L'ingresso a Palazzo delle Arti Beltrani sarà regolato in base a capienze, regole e modalità prescritte dalla attuale normativa anti- Covid. È necessario essere in possesso di Green pass valido. L'utilizzo della mascherina è obbligatorio fino al raggiungimento del proprio posto a sedere e in ogni spostamento dallo stesso. Poiché il concerto si svolgerà all'aperto, una volta preso posto si potrà far a meno della mascherina.Per accedere ai concerti sarà sempre obbligatorio effettuare la prenotazione