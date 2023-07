Piazza Duomo gremita per il concerto della Polizia di Stato a Trani

Sotto la guida del Maestro Direttore Maurizio Billi, considerata figura di riferimento nel panorama delle orchestre di fiati a livello internazionale, il complesso musicale ha raggiunto livelli di indiscussa qualità, peraltro testimoniata da registrazioni discografiche che hanno ottenuto unanimi consensi. Con lui, le voci del tenore coratino Cataldo Caputo e del soprano Federica Balucani. Il programma musicale della serata ha previsto una varia ma coerente scelta di pagine tra le più celebri della letteratura musicale da Verdi a Morricone, attraverso le indimenticabili melodie di Leonardo Bernstein. Un viaggio che attraverso tempi e stili diversi in cui non poteva mancare la presenza di Astor Piazzolla, come omaggio alla Puglia e a Trani, terra che diede le origini alla sua famiglia. Una compagine musicale di alto profilo che lo stesso premio Oscar Ennio Morricone definì una straordinaria Orchestrata di fiati. Finale da pelle d'oca, con l'inno di Mameli tra il Palazzo del Tribunale, il Palazzo del Polo Museale e la Cattedrale con tutta la gente in piedi, l'evento ha confermato in pieno le attese.

Lo splendido scenario di piazza Duomo, ai piedi della Cattedrale romanica, è stato teatro dello straordinario concerto della Banda della Polizia di Stato sabato sera a Trani.