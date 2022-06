Pnrr, Emiliano firma contratto per miglioramento assistenza sanitaria pugliese

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha firmato il Contratto interistituzionale di sviluppo (Cis) per l'attuazione della Missione 6 "Salute" del Pnrr.La sottoscrizione del Cis è uno degli obiettivi più importanti del Pnrr in quanto sottolinea non solo l'avanzamento procedurale, ma anche la bontà della programmazione regionale in materia di assistenza territoriale.Il Contratto di sviluppo istituzionale è uno strumento di governance che elenca tutti i soggetti idonei individuati per l'attuazione degli interventi per il miglioramento dell'assistenza sanitaria territoriale. Il contratto individuerà inoltre gli obblighi che ciascuna regione italiana assumerà per garantire il raggiungimento dei risultati attesi. Stabilisce per ciascun intervento o categoria di interventi, la tempistica, le responsabilità degli appaltatori, i criteri di valutazione e monitoraggio e le sanzioni per l'eventuale inosservanza. Alla Puglia sono stati destinati in tutto 650 milioni.