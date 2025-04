Polo Museale di Trani, al via gli appuntamenti per il 9° Anniversario

Mercoledì 23 aprile ore 17:00 - Storytelling al Museo della Macchina per Scrivere – Laboratorio di scrittura per giovani studenti con Tonino Lacalamita, caporedattore TraniViva

Giovedì 24 Aprile ore 20:30 - Lettera 32_elettrico beat

Da venerdì 25 Aprile a domenica 4 Maggio - Mostra "Comunicazione Olivetti – Solo il peso delle idee"

Sabato 26 aprile ore 17:00 - Pintori Al Polo Museale di Trani – Laboratorio di disegno grafico

Sabato 26 aprile ore 20:30 - TYPEWRITER IN MUSIC – Concerto dell'Orchestra Filarmonica Pugliese

Domenica 27 Aprile ore 17:00 - Tutti pazzi per Rose – Proiezione del film

Tutti gli eventi in programma sono in collaborazione con Fondazione Megamark e Universo Salute Opera Don Uva.

A nove anni dall'apertura del Polo Museale di Trani, la Fondazione S.E.C.A. continua a promuovere progetti e grandi eventi che ne determinano significativi riconoscimenti a livello nazionale, in modo particolare per la gestione di tutta la rete del Polo Museale, dal Museo Diocesano al Museo della Macchina per Scrivere, dal Museo di Storia Ebraica ex Sinagoga di Scola Grande, alla Pinacoteca Diocesana per finire con il Museo Don Pasquale Uva a Bisceglie.La Fondazione continua infaticabile ad adoperarsi nella promozione territoriale, nella creazione di strategie e azioni mirate alla divulgazione storico-culturale, con l'obiettivo di recuperare, preservare e valorizzare le ricchezze del territorio tranese e del suo meraviglioso centro storico.Gli eventi partiranno dal 23 Aprile fino al 4 Maggio e, come da tradizione, la finalità è coinvolgere l'intera collettività in uno dei momenti significativi della vita culturale della Fondazione. Di rilievo la collaborazione, in questo nono anno, con l'Archivio Storico Olivetti di Ivrea da cui provengono i manifesti pubblicitari dell'azienda, in un racconto per immagini di decenni di storia della macchina per scrivere, nella mostra Comunicazione Olivetti – Solo il peso delle idee.Lo storytelling nel Museo della Macchina per Scrivere emerge come anello di congiunzione tra passato e presente, un vero filo narrativo in grado di trasformare la visita in un'esperienza totalmente coinvolgente e creativa. Con questo laboratorio di scrittura creativa esploreremo in profondità il potenziale dello storytelling culturale, sottolineando l'importanza cruciale di comunicare e valorizzare la storia in particolare in ambito museale, riabbracciando la vecchia e nostalgica scrittura meccanica. Attraverso esempi tangibili, vedremo come le storie possono superare ostacoli storici e abbracciare la sfida del digitale, plasmando la scrittura esperienziale in un viaggio veramente emozionante. Partecipazione gratuita con prenotazione telefonica allo 0883.58.24.70.È Nunzia Antonino la protagonista di questa sperimentazione artistica che ci introduce al mondo di Adriano Olivetti. Una lettura appassionante e dinamica di "Lessico famigliare" di Natalia Ginzburg con sequenze di immagini e improvvisazione strumentale di Bob Cillo. Un lavoro composto da frammenti di testo che in un primo momento ci introducono alla vita quotidiana della famiglia Levi–Tanzi per poi concentrarsi sulla figura di Adriano Olivetti, senza tralasciare l'impatto delle leggi razziali fasciste, il confino dell'autrice in Abruzzo, l'uccisione del marito Leone Ginzburg. Le protagoniste e i protagonisti si avvicendano nella storia senza ordine gerarchico in una cronaca ironico-affettuosa. In un tempo di guerra e nuovi autoritarismi, il romanzo di Natalia Ginzburg, che le valse il premio strega nel 1963, per la sua capacità di offrire uno sguardo universale, puntuale e compassionevole sull'umanità, partendo dal particolare delle sue esperienze personali, ci invita a non dimenticare l'impegno di uomini e donne per la liberazione dal nazi-fascismo e la riconquista della libertà. Partecipazione gratuita con prenotazione telefonica allo 0883.58.24.70.L'Archivio Storico Olivetti in sinergia con la Fondazione S.E.C.A. presenta in Mostra i migliori anni della storia industriale di Olivetti attraverso i materiali che rappresentano il bagaglio creativo, culturale e produttivo di una delle società più importanti della storia italiana. La mostra metterà in luce le peculiarità del progetto industriale Olivettiano, orientato all'innovazione e all'eccellenza, ma allo stesso tempo molto attento agli aspetti sociali e culturali del mondo del lavoro. "Solo il peso delle idee". Poche precise parole che riassumono uno stile a cui l'Azienda è sempre rimasta fedele. La continua ricerca dell'innovazione, nell'organizzazione, nel progetto, nel design dei prodotti; la stessa innovazione presente anche nella comunicazione pubblicitaria.Innovazione, ma anche bellezza. L'Olivetti ha sempre considerato l'estetica e il design come aspetti non solo formali, ma sostanziali per la funzionalità del prodotto e il successo dell'impresa; e allora, anche la grafica pubblicitaria deve continuamente ricercare soluzioni innovative, eleganti e gradevoli per costruire un'immagine positiva e veritiera dell'Azienda e dei suoi prodotti.La mostra è gratuita nella Corte del Polo Museale di Trani.È il segno che fa il disegno. Un laboratorio di disegno grafico per stimolare la creatività.Nel laboratorio che si terrà nella Corte del Polo Museale, i bambini non solo si sporcheranno le mani con colori, ma scopriranno anche nuovi modi di vedere il mondo. Insomma, un mix perfetto di educazione e divertimento! Il laboratorio prende il nome da Giovanni Pintori, classe 1912: le sue doti nel disegno e nella grafica si riconoscono fin da giovane, tanto che a 18 anni gli consentono di vincere una borsa di studio bandita dal Consiglio dell'Economia di Nuoro che gli permette di entrare all'ISIA, l'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Monza.L'incontro con la Olivetti avviene nel 1936, quando Adriano Olivetti invita dapprima Costantino Nivola e poco dopo Giovanni Pintori a partecipare alla preparazione delle tavole del Piano Regolatore della Valle d'Aosta, ideato dallo stesso Olivetti. Ben presto le doti di Pintori si fanno nuovamente riconoscere e già nel 1937 lo portano a lavorare in quello che rimarrà il suo settore per tutta la durata della sua permanenza in Olivetti: l'Ufficio Tecnico della Pubblicità. Giovanni Pintori è stato un genio nel mondo dell'arte e del design. L'attività laboratoriale che si svolgerà nel pomeriggio di sabato 26 aprile permetterà ai più giovani di liberare tutta la loro creatività, sperimentare con tecniche di disegno diverse e imparare divertendosi. L'arte è un gioco serio e che i giovani, con la loro fantasia senza limiti, sono i migliori artisti. Partecipazione gratuita con prenotazione telefonica allo 0883.57.24.70.Torna la musica al Polo Museale di Trani con il concerto "Typewriter in Music" dell'Orchestra Filarmonica Pugliese, diretta dal M° Agostino Ruscillo. Per la prima volta l'ensemble d'archi, di ben dodici elementi, eseguirà un'accurata selezione di brani cha vanno dal repertorio classico di Bach a quello più moderno di Astor Piazzolla ed Ennio Morricone, passando per Gustav Holst e Carlos Gardel. Quelle scelte sono le più celebri colonne sonore di ogni epoca, di generi musicali diversi, arrangiate magistralmente dal Maestro Ruscillo, che faranno immergere il pubblico in un coinvolgente viaggio in musica.Partecipazione gratuita con obbligo di prenotazione telefonica allo 0883.58.24.70.Tutti pazzi per Rose è una deliziosa commedia romantica francese dai colori pastello del 2012.Nella Francia di fine anni cinquanta, Rose Pamphyle vive in una piccola città di provincia della Normandia. La vita sembra riservarle poche sorprese: un matrimonio già organizzato con il figlio del meccanico, un bravo ragazzo. Una vita da casalinga. Ma il sogno di Rose è di diventare segretaria. Pur nata in provincia, il suo è uno spirito decisamente da donna moderna e emancipata. La sua tenacia, e un talento fuori dal comune nel battere a velocità strepitosa i tasti della macchina da scrivere - la porteranno lontano. Supera i colloqui presso un'agenzia di assicurazioni e diventa la segretaria di Louis Echard, di cui ovviamente si innamorerà follemente. Al centro della pellicola, ovviamente, le macchine per scrivere e un concorso di dattilografia, in cui le attrici hanno imparato a battere a macchina per davvero, intraprendendo un percorso di formazione intensiva grazie ad esperti del settore: di certo una preparazione inusuale per un ruolo cinematografico, decisamente anacronistico nel nuovo millennio, ma di grande impegno.Una pellicola spensierata in cui aleggia femminilità, romanticismo e fascino alla francese.La visione del film è gratuita nella Sala Conferenze del Polo Museale.Per informazioni tel. 0883.58.24.70 e email. info@fondazioneseca.it