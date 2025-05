Al Polo Museale di Trani la mostra “Comunicazione Olivetti – Solo il peso delle idee”

Social Video 1 minuto Polo Museale - Mostra “Comunicazione Olivetti – Solo il peso delle idee” Tonino Lacalamita

Sarà aperta fino all' 11 maggio la Mostra "Comunicazione Olivetti – Solo il peso delle idee" al Polo Museale di Trani, nell'ambito del ricco programma di eventi organizzati per il IX Anniversario fondativo. L'Archivio Storico Olivetti in sinergia con la Fondazione S.E.C.A. presenta nella corte di Palazzo Lodispoto i migliori anni della storia industriale di Olivetti attraverso i materiali che rappresentano il bagaglio creativo, culturale e produttivo di una delle società più importanti della storia italiana.La mostra mette in luce le peculiarità del progetto industriale Olivettiano, orientato all'innovazione e all'eccellenza, ma allo stesso tempo molto attento agli aspetti sociali e culturali del mondo del lavoro. "Solo il peso delle idee". Poche precise parole che riassumono uno stile a cui l'Azienda è sempre rimasta fedele. La continua ricerca dell'innovazione, nell'organizzazione, nel progetto, nel design dei prodotti; la stessa innovazione presente anche nella comunicazione pubblicitaria.Innovazione, ma anche bellezza. L'Olivetti ha sempre considerato l'estetica e il design come aspetti non solo formali, ma sostanziali per la funzionalità del prodotto e il successo dell'impresa; e allora, anche la grafica pubblicitaria deve continuamente ricercare soluzioni innovative, eleganti e gradevoli per costruire un'immagine positiva e veritiera dell'Azienda e dei suoi prodotti.La mostra è gratuita nella Corte del Polo Museale di Trani. Tutti gli eventi in programma sono in collaborazione con Fondazione Megamark e Universo Salute Opera Don Uva.Per informazioni tel. 0883.58.24.70 e email. info@fondazioneseca.it