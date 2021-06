Programmazione culturale 2021-2023: presto pronto un elenco di operatori economici senza scopo di lucro

Verrà presto istituito un "elenco degli operatori economici senza scopo di lucro per dare avvio alla programmazione culturale della città di Trani per il triennio 2021-2023": con determinazione dirigenziale è stato infatti approvato, nell'ambito delle linee di indirizzo di programmazione delle attività culturali per il triennio 2021-2023, un avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate appunto all'istituzione dell'elenco di operatori economici per l'organizzazione di attività culturali.Come si legge nella determina a firma del dott. Attolico, con Delibera del 1° giugno scorso, n. 64, la Giunta Comunale ha approvato le Linee di indirizzo di programmazione delle attività culturali per il triennio 2021-2023, "con cui attraverso l'Assessorato alle Culture intende porre le basi per la ripartenza delle attività culturali attraverso progettualità che incidano attivamente sul territorio locale, per la sua promozione e rilancio culturale, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, adeguatezza e proporzionalità dell'azione pubblica, economicità, efficienza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, puntando sulla qualità e la innovatività dei servizi che veicolino una promozione della cultura sana e aggregante".La Giunta con questa deliberazione ha dato mandato al Dirigente degli Affari Generali e Istituzionali e Servizi alle Persone di predisporre l'Avviso pubblico per la ricognizione "di proposte culturali da soggetti privati senza scopo di lucro, cui destinare un contributo ai per realizzare un programma culturale triennale di valore da offrire alla comunità di Trani, favorendo il confronto fra le realtà associative locali che si esprimono attraverso le forme artistiche più varie: teatro, cinema, spettacoli dal vivo, artisti di strada, danza, musica, letture, tradizioni e folclore, arte, nonché appuntamenti e itinerari legati alla conoscenza e alla valorizzazione delle risorse culturali e storico-ambientali".L'Avviso pubblico predisposto per la raccolta delle manifestazioni di interesse, oggetto di una valutazione da parte di un comitato di valutazione ad hoc nominato, è finalizzato alla istituzione di un elenco di operatori economici senza scopo di lucro, da cui attingere per dare avvio alla programmazione culturale per il triennio 2021-2023 da parte dell'Amministrazione comunale; le proposte valutate idonee secondo criteri stabiliti nell'Avviso saranno destinatarie di un contributo nella misura massima del 50% del costo totale della proposta tecnico-economica, fino ad un massimo di € 15.000,00/anno per n. 3 anni, tenendo conto delle disponibilità dell'Amministrazione comunale e dei tempi e modi stabiliti dal Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici in favore di enti pubblici e soggetti privati che operano senza scopo di lucro.Le proposte possono essere presentate entro il 30 giugno 2021 e il comitato di valutazione si riunirà a partire dal giorno successivo; l'avviso pubblico ha validità di tre anni.