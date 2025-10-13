PTA di Trani
PTA di Trani, Articolo 97: "Molto rumore per nulla"

Il movimento civico boccia il nuovo protocollo: "Un documento stantio che non affronta i veri bisogni di salute"

Trani - lunedì 13 ottobre 2025 Comunicato Stampa
Mentre l'Assessorato regionale alla Sanità annuncia con enfasi la "rivoluzione copernicana" del Presidio Territoriale Assistenziale di Trani, ratificata da una recente delibera, arriva la stroncatura netta del movimento civico Articolo 97. Secondo il movimento, il tanto decantato protocollo d'intesa sull'organizzazione dell'ex ospedale non sarebbe altro che "molto rumore per nulla": un documento vuoto, privo di qualsiasi novità o soluzione pratica, che si limita a elencare l'esistente senza affrontare i reali bisogni di salute dei cittadini e senza alcun coinvolgimento del Consiglio Comunale.

Il comunicato stampa

Molto rumore per nulla. Con la DGR n.315 del 12.09.2025 pubblicata dal BURP n. 78 del 29.09.2025, l'Assessore regionale Debora Ciliento qualche giorno fa ha annunciato la rivoluzione copernicana del PTA di Trani: è stato ratificato il grande schema del protocollo di definizione dell'organizzazione dell'ex Ospedale di Trani S. Nicola Pellegrino. Ma andiamo con ordine a vedere di cosa si tratta. Dalla lettura apprendiamo che il Sindaco, che a volte ha competenza sul tema della sanità e a volte invece no, in perfetta solitudine (come fece nel 2016), ha firmato documenti impattanti sulla salute dei tranesi, senza sentire nuovamente il bisogno di coinvolgere il Consiglio Comunale. Cos'è questo schema? Ecco, non è nulla, non è proprio nulla se non un elenco di ciò che già esiste e di quanto previsto per legge dal DM 77/2022. Nulla di nuovo, nulla di pratico, nulla di innovativo anzi è piuttosto stantio. È ancora orientato sull'offerta e non sul soddisfacimento dei bisogni di salute o sui grandi percorsi di presa in carico della cronicità. È ancora dedicato anche ad utenti non del territorio che è afferente al DSS n.5 (Trani/Bisceglie). Vi è poco o nulla sulla prevenzione, non c'è nessuna idea di organizzazione né di piano aziendale di produzione. Lascia tutto così com'è con i suoi pochi pregi e i tanti difetti. La nostra proposta del 2021, ormai datata anch'essa, era molto più innovativa ed utile, basta andare a leggerla.
Molto rumore per nulla, disse il vecchio William. Movimento civico Articolo 97 – Trani

