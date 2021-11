Pulizia ex mercato ortofrutticolo: la nota di Amiu

L'ex mercato ortofrutticolo è stato ripulito, come testimoniato dalle immagini e dall'articolo pubblicato ieri. Amiu ha inviato un comunicato stampa per specificare, tra l'altro, che "il personale impiegato non ha richiesto aumento delle unità lavorative impegnate e le ore di lavoro e quindi senza costi aggiuntivi per il Comune di Trani" .Lo pubblichiamo integralmente"Sono terminate il 23 novembre 2021 le attività di pulizia e di raccolta rifiuti condotte da AMIU S.p.A. – comunica l'azienda con una nota – all'interno dell'ex mercato ortofrutticolo e avviate all'indomani del sopralluogo dell'11 ottobre 2021 effettuato alla presenza di amministratori pubblici, referenti di associazioni del territorio e operatori dell'informazione. AMIU S.p.A. ha eseguito le attività presso la struttura dismessa continuando a garantire l'esecuzione completa dei servizi ed impiegando il personale senza aumentare le unità lavorative impegnate e le ore di lavoro e quindi senza costi aggiuntivi per il Comune di Trani"."Dopo aver riportato decoro nell'area dell'ex mercato ortofrutticolo, coerentemente con l'impegno assunto e grazie alla capacità di ottimizzare le risorse a disposizione, AMIU S.p.A. - conclude la nota - che chi ha competenza si attivi per evitare che gli sforzi prodotti a beneficio della città, siano in poco tempo vanificati da incuria e continui abbandoni".Trani, 23/11/2021Ufficio Stampa AMIU S.p.a.