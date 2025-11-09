Scrivere al Computer
Scrivere al Computer
Punti facilitazione digitale, finanziata la prosecuzione del servizio

La Regione riconferma le strutture dell'Ambito

Trani - domenica 9 novembre 2025
Con determinazione regionale n. 399 del 3 novembre 2025, è stato approvato l'elenco dei 180 Punti Digitale Facile ammessi a finanziamento a valere sulle risorse aggiuntive del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, messe a disposizione dal DTD - Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e destinate alle Regioni e alle Province autonome in qualità di Soggetti Attuatori della Misura 1.7.2 M1C1 del PNRR, che abbiano superato il target PNRR.

Tra i Punti Digitale Facile selezionati a livello regionale spiccano con grande orgoglio i due Punti attivati dall'Ambito Territoriale presso la Biblioteca Comunale "G. Bovio" – Comune di Trani e la sede del Comune di Bisceglie sita in via Prof. M. Terlizzi, 20.

Ai sensi dell'art. 5.3 dell'Avviso, i suddetti Punti Digitale Facile sono stati selezionati in base al livello di Target cittadini raggiunto al 1° settembre 2025, espresso in termini percentuali rispetto al Target finale di 800 cittadini unici assegnato.

Infatti, dalla loro attivazione al 1° settembre 2025, i Punti di Facilitazione Digitale di Trani e Bisceglie gestiti da IFOR PMI Prometeo Puglia ETS e coordinati dall'Ambito Territoriale Sociale n. 5 Trani – Bisceglie, hanno superato di gran lunga il target previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) grazie al lavoro sinergico tra Ambito Territoriale ed Ente Gestore del servizio.

Per ciascun Punto il contributo massimo aggiuntivo erogabile dalla Regione Puglia per la prosecuzione delle attività sino al 30/06/2026 ammonta a € 16.000,00 per singolo Punto di Facilitazione, per un totale di € 32.000,00 per entrambi i Comuni afferenti l'ATS.

Un risultato di grande rilievo che testimonia l'attenzione dell'Ambito Territoriale per le politiche di alfabetizzazione digitale della cittadinanza e di potenziamento delle diverse forme di partecipazione attiva del singolo cittadino alla vita pubblica e al mondo del lavoro.

I facilitatori digitali operano quotidianamente presso i Punti di Facilitazione Digitale attivi sul territorio dell'Ambito per aiutare i cittadini ad utilizzare con sicurezza e autonomia gli strumenti digitali ed accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione.

Tra i principali servizi offerti si ricordano:
Assistenza nella creazione e gestione delle identità digitali (SPID e CIE)
Prenotazione di CIE e passaporti
Supporto per pagamenti digitali (PagoPA) e servizi online comunali
Iscrizioni scolastiche e universitarie online
Consultazione e stampa di referti medici, prenotazioni sanitarie e fascicolo sanitario elettronico
Accesso e consultazione di portali INPS, Agenzia delle Entrate e ANPAL
Supporto nella compilazione di domande di concorso, borse di studio, assegni familiari, bonus e agevolazioni pubbliche
Assistenza nella navigazione sicura in rete e nell'uso consapevole dei social e della posta elettronica.

E' attualmente in corso e proseguirà fino a dicembre 2025 la II Edizione del percorso formativo gratuito di alfabetizzazione digitale rivolto ai cittadini dei Comuni di Trani e Bisceglie.

Per il Comune di Trani il percorso formativo si svolgerà ogni mercoledì presso la Biblioteca Comunale G. Bovio – Piazzetta San Francesco dalle ore 15:30 alle ore 18:30 con il seguente calendario:
12/11/2025: Utilizzo del foglio di scrittura; lettera di presentazione
19/11/2025: Portale Europass; supporto nella redazione del CV
26/11/2025: Supporto nella ricerca di attività lavorative
03/12/2025: Tutto ciò che c'è da sapere sulla posta elettronica
10/12/2025: SPID e CIE.

La partecipazione ai corsi è gratuita e necessita di iscrizione obbligatoria fino a esaurimento posti. E' possibile richiedere informazioni utilizzando i seguenti recapiti: Telefono: 0883/1984745 - Indirizzo mail: francescamarulli@prometeonlus.it
