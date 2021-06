Raccontare Trani attraverso la comunicazione visiva e il design: ecco Southings

Social Video 50 secondi Intervista a Saverio Rociola Altri video: Intervista a Massimiliano di Lauro 50 secondi

Un progetto di valorizzazione del territorio attraverso la comunicazione visiva e il design. Si tratta di Southings presentato questa mattina a Palazzo Beltrani: vincitore dell'iniziativa PIN (Pugliesi INnovativi), promossa dalle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI e finanziata con risorse del FSE - PO Puglia 2014/2020 Azione 8.4 e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, Southings, dall'idea di Saverio Rociola, fondatore progetto Southings e designer, Flavia De Sario, fondatrice progetto e sales network manager e Francesco Delrosso, art director progetto e designer, nasce dalla necessità di raccontare il territorio in un modo innovativo e non stereotipato.L'obiettivo è creare un ponte tra il settore artistico e commerciale, attraverso una rete virtuosa di collaborazioni con artisti, artigiani e attori della filiera turistica, enti pubblici e privati. «Nasce come un progetto di ricerca - spiega Saverio Rociola - ma trova la sua vera natura in un'impresa start up vincitrice del bando Pin (Pugliesi Innovativi)». «Le relazioni - conclude infine - per noi sono fondamentali per rileggere la città in una chiave visiva e culturale nuova».Massimiliano di Lauro, illustratore e colui che ha realizzato le prime immagini per questo progetto ha aggiunto: «Mi è stato chiesto di raccontare Trani dal mio punto di vista, ossia nella maniera più onesta possibile e quindi attraverso ricordi e la mia esperienza in città».