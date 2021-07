Ragazzi autistici allontanati da un bar, Ferrante: «Un ragazzo speciale ha tempi che devono essere rispettati»

Sullo spiacevole episodio che ha visto come protagonisti un gruppo di ragazzi autistici costretti a lasciare i tavolini di un bar dal titolare è intervenuto l'assessore alla diversabilità e responsabile di Trani Autism Friendly Fabrizio Ferrante. «Un ragazzo speciale ha tempi che devono essere rispettati...quando si siede ad un bar ha un suo protocollo relazionale da mettere in pratica e, se viene interrotto, la crisi comportamentale è inevitabile; capisco che il patrimonio di conoscenza sull'autismo non sia ancora abbastanza diffuso, ma in ogni situazione credo debba prevalere sempre il buon senso... purtroppo non accade sempre questo». Per poi infine aggiungere: «P. S. dopo la segnalazione, sono intervenuto subito per capire cosa fosse successo... Ero molto "alterato"... La nostra reazione sarà metterci ancora più impegno in quello che stiamo facendo».