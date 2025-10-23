Riqualificazione delle aree sportive: un’occasione di crescita per Trani

Il giorno 01 dicembre 2025 scade il bando della regione Puglia, destinato alle pubbliche amministrazioni comunali, che prevede, fra l'altro, la possibilità di riqualificazione di un impianto sportivo e/o un'area sportiva attrezzata esistente. Si tratta di un'opportunità concreta che andrebbe colta per migliorare uno spazio importante della nostra città quale, ad esempio, l'area presso il Palazzetto dello Sport, dove oggi è presente un pistino di atletica che merita di essere completato e valorizzato.Completare l'area in terra battuta del palazzetto dello sport, oggi chiuso da tempo per altri lavori, significherebbe creare un luogo moderno, sicuro e accessibile, dove lo sport possa davvero diventare occasione di incontro, benessere e inclusione per tutta la comunità; atteso che il palazzetto dello sport, quando aperto e funzionante, viene utilizzato per molteplici attività ed è frequentato da giovani, scuole e associazioni sportive.Partecipare al bando della Regione può essere un'opportunità che permetterebbe di riqualificare e migliorare quell'area in termini sportivi e di qualità urbana e socialità. Del resto, lo sport è una forma di cittadinanza attiva: investire in spazi sportivi significa investire nelle persone.Per tali motivi invitiamo l'Amministrazione comunale a cogliere questa opportunità e a presentare il progetto di riqualificazione del pistino di atletica e dell'area circostante, dotandola di ulteriori attrezzature come, ad esempio, un materasso di salto in alto con i ritti ed altro che possa servire ad esercizi a corpo libero. Si tratta di un'occasione utile per valorizzare un bene comune e dare un segnale concreto di attenzione alla vita sportiva e sociale della città.