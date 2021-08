"Ritorno alla vita" tre giorni di sport con La città dell'infanzia

Programma

Judo & lotta bambini, fanciulli e ragazzi, dal 6 all'8 agosto, dalle 18 alle 19;

pre-agonisti, agonisti dalle 19,30 alle 20,30.

Manifestazioni finale di Judo acrobatico, l'8 agosto, dalle 20,30 alle 21,30.

l'8 agosto dalle 21,30 alle 22,30: "Ovunque bellezza", saggio ginnico danzante.

L'associazione Città dell'infanzia con la preziosissima collaborazione di Happy di judo Trani e Happy di studio 50- scuola di danza pattinaggio e musica dal 1980- organizza una tre giorni di sport in piazza Plebiscito davanti alla Villa comunale.A partire da oggi e fino a domenica l'associazione metterà in campo ragazzi e fanciulli che si esibiranno in performance sportive e artistiche allo stesso tempo.