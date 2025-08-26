Speciale
Rosàlia De Souza porta la nuova Bossa Nova a Trani
Il 31 agosto “Nada Será Como Antes” nella Corte Davide Santorsola
Trani - martedì 26 agosto 2025 10.00
Una voce brasiliana, un progetto raffinato, un luogo che parla di storia. Domenica 31 agosto (ore 21:00 - porta ore 20:30), la Corte Davide Santorsola di Palazzo delle Arti Beltrani, nel cuore di Trani, ospita "Nada Será Como Antes", il nuovo progetto della cantante carioca Rosàlia De Souza. Nata a Rio de Janeiro, in Italia dal 1988, è una delle voci più riconoscibili e raffinate della Bossa Nova contemporanea. La sua carriera, costruita con pazienza e coerenza, l'ha portata a collaborare con figure storiche come Roberto Menescal - con cui ha scritto "Agarradinhos", brano poi reinterpretato da icone come Wanda Sá, Leila Pinheiro e Stacey Kent - e a incidere per etichette di prestigio come Schema Records e Universal Japan. Ma ciò che distingue Rosàlia non è solo il curriculum, è la sua capacità di scegliere, interpretare e reinventare. Il suo repertorio si nutre di brani di autori brasiliani poco noti, spesso dimenticati dal mainstream, che lei riporta alla luce con una sensibilità moderna, elegante, mai scontata.
"Nada Será Como Antes" non è un semplice concerto, ma un manifesto artistico. Il titolo, che richiama la celebre canzone di Milton Nascimento, suggerisce un cambiamento, una rottura con il passato, una nuova visione della musica brasiliana. Rosàlia non cerca di replicare la Bossa Nova degli anni '60, ma di farla dialogare con il presente, con le contaminazioni jazz, con le sonorità europee, con il vissuto di chi ha attraversato oceani e culture.
Ad accompagnarla in questo viaggio musicale ci saranno musicisti di altissimo livello, con cui condivide da anni un'intesa artistica profonda. Al contrabbasso e basso elettrico Antonio de Luise, musicista salernitano dalla grande versatilità, capace di costruire architetture sonore solide e liriche. Alla batteria Roberto "Red" Rossi, che Rosàlia ama definire "il mio afro-romagnolo", per la sua capacità di fondere groove brasiliano e sensibilità mediterranea. Al pianoforte Domenico Sanna, interprete raffinato e narrativo, che sa dare voce alle pause quanto alle note. E ai fiati Sandro Deidda, sassofonista di razza, che con de Luise condivide non solo il palco ma anche radici familiari legate alla tradizione musicale salernitana.
La serata fa parte della rassegna Musica a Corte che da anni porta a Trani artisti di grande qualità, valorizzando uno spazio che non è semplice contenitore, ma luogo di incontro tra arte, storia e contemporaneità. La Corte Davide Santorsola, con la sua atmosfera raccolta e la sua acustica naturale, si presta perfettamente a un concerto che promette introspezione, ritmo e bellezza.
Per chi ama la musica che non si limita a intrattenere, ma che invita all'ascolto profondo, alla scoperta e al sogno, "Nada Será Como Antes" è un appuntamento da non perdere. Perché, come suggerisce il titolo, dopo aver ascoltato Rosàlia De Souza, qualcosa, dentro di noi, sarà davvero cambiato.
I biglietti per il concerto "Nada Será Como Antes" di domenica 31 agosto a Trani (poltronissima numerata: 25,00 euro – posto unico: 20,00 euro) possono essere acquistati anche con Carta docente, Carta della Cultura Giovani e del Merito al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani (aperto dal martedì alla domenica dalle ore 16:00 alle ore 21:00, ad eccezione del lunedì) in via Beltrani 51 a Trani oppure cliccando qui.
Tutti i biglietti per i singoli eventi sono acquistabili, oltre che al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani, anche sul circuito Vivaticket alla pagina dedicata a Palazzo delle Arti Beltrani, oppure prenotabili al numero di WhatsApp +39 3923892767, provvisto del catalogo con tutti gli spettacoli da scegliere e opzionare, poi sarà la segreteria a richiamare per la conferma.
La brochure di tutti gli appuntamenti della stagione artistica 2025 di Palazzo delle Arti Beltrani.
Info Palazzo delle Arti Beltrani tel: 0883 500044, info@palazzodelleartibeltrani.it
