Sabato sera in giallo: a Trani trasgressioni a gogò

Sabato sera da zona gialla e locali aperti, anche in previsione della possibilità di rientrare alle 23,00.Un assaggio di ritorno alla normalità che purtroppo ci riporta a una inciviltà e mancanza di rispetto che nel fine settimana raggiunge livelli incontrollabili.La scorsa settimana segnalammo il muretto del porto costellato di rifiuti, cosa che purtroppo ci sarà da aspettarsi, ma la speranza è l'ultima a morire.Oggi riportiamo alcuni degli innumerevoli esempi sparsi nel centro di violazione al codice della strada, occupazione dei passo carrabile, dei passaggi pedonali segnati dalle strisce per non parlare dei parcheggi e degli scivoli per disabili .Che poi gli assembramenti nei locali sembrano non tenere conto che il virus gira ancora, benché in calo e l OMS raccomanda sempre prudenza fino a che la copertura vaccinale non sarà completa, è un particolare in più che ci si augura sia gestito dai presìdi predisposti per il weekend.Anche se sarebbe bella un'autogestione del buon senso per rispetto e civiltà. Ma le foto pubblicate scoraggiano un po'.