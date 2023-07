Santa Jazz Festival, si comincia il 21 luglio con Mezzotono

Entra nel vivo la programmazione musicale e artistica del Parco Santa Geffa di Trani, con l'inizio della IV Edizione del Santa Jezza Festival, la rassegna musicale prodotta dal Parco Santa Geffa in collaborazione con l'Amministrazione Comunale per il Piano Triennale della Cultura e con la direzione artistica di Mimmo Campanale.

Dalla sua prima edizione il Santa Jezza Festival si propone come scenario originale di produzione musicale e soprattutto di ricerca e qualità dell'ambiente jezzistico italiano. Ogni serata è occasione di presentazione di nuovi lavori musicali degli artisti, non semplici concertini di accompagnamento tra sorseggi di vino o degustazioni varie, come oramai si usa fare ovunque, ma veri e propri concerti in cui presentare opere prime, frutto di lavori di ricerca, composizione e registrazione di alto livello.

Quattro gli appuntamenti previsti per questa stagione, si comincia il 21 Luglio con i Mezzotono; il 4 agosto con Alberto Iovene; 10 Agosto Ilaria di Cugno ed in fine il 18 agosto con Roberto Ottaviano.

L'appuntamento quindi per venerdì 21 Luglio 2023 con i Mezzotono che portano in giro per il mondo uno spettacolo musicale in una chiave diversa e molto originale: le 5 voci in un continuo di garbata e mai invadente ironia lasciano il pubblico costantemente sorpreso e concentrato per non perdersi nemmeno un secondo di quello che accade sul palco.

L'obiettivo è quello di coprire diversi stili musicali, dal jazz al pop, alla bossanova al folklore al big band style e alla musica classica, in modo da dare al pubblico la certezza che con le voci sia possibile davvero fare di tutto.

Non solo i teatri italiani, ma alcuni dei più grandi teatri di oltre 60 nazioni in 5 continenti nel mondo hanno ospitato la musica dei Mezzotono che può a ragione definirsi il gruppo vocale europeo con più nazioni visitate al mondo.

Tra le tante esperienze ci piace ricordarvi: Dubai Jazz Festival con James Morrison e Jonathan Butler, 12 tournée in Cina nei più grandi teatri del paese, Cairo Opera House, Johor Bahru Jazz Festival ospiti del sultano della Malaysia, London Jazz Festival, Boston Green Festival negli USA, Jornadas Musicales del Norte in Cile e Argentina, tour in ben 12 paesi dell'Africa.

In Italia tanti appuntamenti teatrali e televisivi (RAI,Mediaset,Sky).

Nel 2020 i Mezzotono vengono selezionati dal Ministero degli Esteri per diffondere nel mondo un messaggio video di promozione della cultura italiana assieme assieme ad Andrea Bocelli, Renato Zero, Alberto Angela, Tiziano Ferro, Massimo Ranieri, Mario Biondi, Noa (Achinoam Nini), Gilberto Gil, Paolo Conte, Uto Ughi.

https://www.facebook.com/search/top/?q=santa%20jezza%20festival

Il Santa Jezza Festival, si inserisce in quella lunga esperienza di rivalutazione dell'Area archeologica di Santa Geffa, trasformata in un originale contenitore socio-culturale, grazie all'impegno oramai ventennale promosso dall'Associazione Xiao Yan Rondine che ride e dal mirabile impegno e lavoro dei suoi tanti soci-volontari.

Ci piace comunicare che da quest'anno sarà attivo il servizio parcheggio che in tanti ci avevano richiesto e di cui Il Parco di Santa Geffa si è dotato