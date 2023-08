Santa Jezza Festival, quarto e ultimo appuntamento con i Doussoun'Gouni

Si terrà oggi, 18 agosto alle ore 21.30, il quarto e ultimo appuntamento col Santa Jezza Festival. Il Parco Santa Geffa ospiterà i Doussoun'Gouni - tra l' Africa e il Cosmo, gruppo composto da Roberto Ottaviano, Giuseppe Todisco, Francesco Schepisi, Gianluca Aceto, Dario Riccardo e Cesare Pastanella, che devono il loro nome ad uno strumento africano usato dai cantastorie Griots, poeti e cantori africani che ancora oggi custodiscono e trasmettono antiche storie.Ma qui l' Africa fa "solo" da sfondo e da ispirazione; in primo piano ci sarà la sperimentazione e l'originalità di Ottaviano e i suoi ragazzi che suoneranno di amore, solitudine e incertezze in un genere musicale di difficile collocazione poiché vedrà mescolarsi magistralmente note di blues, funky, jazz-rock e vibrazioni afro. Vi aspettiamo numerosi per respirare insieme atmosfere misteriose e sciamaniche.