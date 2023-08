Santa Jezza Festival, terzo appuntamento con Ilaria Di Cugno Quartet

Giovedi 10 agosto alle ore 21.30 presso il Parco Santa Geffa di Trani, Ilaria Di Cugno, giovanissima cantante tranese, insieme ai suoi amici di sempre Luca Giannotti, Enrico Palmieri e Marco Campanale, si esibirà in un vasto repertorio che parte dai classici del soul all'R&B fino ad arrivare al pop e al neo soul più moderno. In questa occasione presenterà degli inediti tratti dal suo ultimo lavoro.Una stella tra le stelle quindi vi attende nella magica atmosfera della campagna tranese. Non fatevi sfuggire l'occasione e accorrete numerosi.