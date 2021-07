Scontro tra auto e moto in corso Vittorio Emanuele per una mancata precedenza

E' accaduto nella tarda serata di mercoledì 28 luglio, intorno alle 23.30, l'ennesimo incidente in corso Vittorio Emanuele, all'incrocio con via Maraldo, arteria fondamentale per chi viene dal centro storico ma mal segnalata. Per una mancata precedenza, una moto e un'auto sono finite per scontrarsi: feriti i conducenti anche se non in maniera grave. Il fatto ha attirato diversi passanti e curiosi che hanno immediatamente chiamato i soccorsi.