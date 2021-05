Scuola Baldassarre: primo premio e menzione d'onore nel concorso "Costruiamo un problema"

Avevamo preannunciato nei giorni scorsi la partecipazione della scuola Baldassarre di Trani al Concorso nazionale "Costruiamo un problema" e l'anticipazione è stata di buon auspicio in quanto è arrivata la vittoria col primo posto e la menzione d'onore per la classe 2 L e l'alunno Mattia De Lucia.



I ragazzi, guidati per l'occasione dalla docente di matematica Iolanda Zecchillo hanno lavorato sugli elementi decorativi del problema, sul distruttore e sulla correttezza sia linguistica che matematica.



L'AIPM, l'ente organizzatore, per i problemi del concorso, aveva individuato 4 temi: le frazioni, la circonferenza, il teorema di Pick, i problemi sul calendario. I ragazzi hanno scelto le frazioni ed teorema di Pick.



In gruppo hanno elaborato i problemi che sono stati condivisi con la classe e anche con le classi prima e terza L, in quanto dei 9 problemi elaborati ne dovevamo inviare solo due.



Sono stati inviati i 2 problemi che hanno ottenuto il maggior numero di like: alla ricerca del tesoro (argomento frazioni); uno strano cespuglio (Teorema di Pick). Congratulazioni ai ragazzi e alla docente.