Scuola Baldassarre protagonista alla XXXII rassegna nazionale "La Musica Unisce la Scuola"

Alla sua XXXII edizione, parte la Rassegna Nazionale della Settimana della Musica a scuola: "La Musica Unisce la Scuola". Organizzata dal Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della musica del Ministero dell'Istruzione e l'INDIRE, ricorda la centralità della musica nell'educazione delle ragazze e dei ragazzi, con lezioni di docenti e il contributo di importanti artisti nazionali.Anche quest'anno La Scuola Secondaria di I gr. "Gen. E. Baldassarre" è fiera ed orgogliosa di prendere parte XXXII Rassegna della Settimana della Musica a Scuola, proponendo alcuni dei più significativi lavori musicali svolti durante l'anno scolastico 2020/2021 dagli alunni e dai docenti dell'Istituto.E' possibile visionare online, a questo link , cinque splendide esibizioni virtuali (solistiche, piccoli gruppi, orchestra) curate dai docenti Alessandro Giusto, Emilia Baldassarre, Giulia Marzano."Oblivion" (A. Piazzolla), per Violino e 3 Pianoforti ( link ), alunni: Mariagrazia Di Bello, Chiara Ceci, Marco Mezzina, Fabrizio Vittorio Gargiuolo;"Ave Maria" (A. Piazzolla), per Violino e Pianoforte (link: https://lamusicaunisce.indire.it/contributi/ave-maria-3/), alunni: Mariagrazia Di Dello e Fabrizio Vittorio Gargiuolo;"Schindler's list" (J. Williams), per Violino e programming music ( link ), Mariagrazia Di Bello e prof. Alessandro Giusto"Oh happy day" (tradiz.), per Orchestra e coro ( link ), alunni: Alessandro De Girolamo / Alice Campagna / Andrea Antonio Curci / Chiara Ceci / Chiara Di Savino / Daniela Caccialupi / Erika Pastore / Fabrizio Vittorio Gargiuolo / Francesca Chiara Coviello / Francesco Danese / Francesco Sonatore / Gabriel Bucci / Gabriele Cipriani / Gaia Bruno / Gaia Di Bari / Giada Albino / Giada Capasso / Giulia Balzano / Leandro Viglione / Marco Mezzina / Margot Letizia Malerba / Maria Di Bari / Maria Grazia Di Bello / Marianna Ratti / Mario De Palma / Matteo Bassi / Matteo Zupone / Michele Albino / Nathalie Serafino / Riccardo Emanuele Bartucci / Sabrina Sfregola / Sarah Colucci / Silvia Giannelli / Silvia Sergio / Sofia Rocchitelli / Sonia Pillera / Stefano Di Terlizzi / Thomas Catanzaro / Vanessa Zecchillo /"Fai Rumore" (A. Diodato), per Orchestra e coro ( link ), alunni: Alessandro De Girolamo / Alice Campagna / Andrea Antonio Curci / Chiara Ceci / Chiara Di Savino / Daniela Caccialupi / Davide Avveniente / Erika Pastore / FABRIZIO VITTORIO GARGIUOLO / Francesca Chiara Coviello / Francesco Baldassarre / Francesco Danese / Francesco Pio Stella / Francesco Sonatore / Gabriel Bucci / Gabriele Cipriani / Gabriele Minerva / Gaia Bruno / Gaia Di Bari / Giada Albino / Giada Capasso / Giada Di Feo / Ivana Pagnotta / Leandro Viglione / Luca Negrogno / Lucio del Curatolo / MARCO MEZZINA / Margot Letizia Malerba / Maria Grazia Di Bello / Marianna Ratti / Mario De Palma / Matteo Bassi / Matteo Zupone / Michele Albino / Michele Patruno / Nathalie Serafino / Riccardo Emanuele Bartucci / Sabrina Sfregola / Sarah Colucci / Silvia Sergio / Sofia Rocchitelli / Teresa Apruzzese / Thomas Catanzaro / Vanessa Zecchillo /Si segnala, inoltre, l'alunno Fabrizio Vittorio Gargiuolo della classe 3^B, seguito dal docente di Pianoforte prof. Alessandro Giusto, per essersi distinto ed aver vinto il Primo Premio della sua categoria in due prestigiose manifestazioni quali l' "Amigdala International Competition" di Catania ed il Concorso Nazionale "Scuole in Musica" di Verona, a dimostrazione dell'alta qualità formativa e della notevole produzione artistico-musicale presso la Scuola Statale Secondaria di I gr. "Gen. E. Baldassarre" di Trani.