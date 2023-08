Secondo appuntamento stasera con il "Santa Jezza Festival"

Venerdi 4 agosto alle ore 21.30, il Parco Santa Geffa di Trani delizierà il suo pubblico con splendide atmosfere jazz, protagoniste del suo "Santa Jezza Festival". Questa volta, nel suo secondo appuntamento, a trasmettere vibrazioni positive e a coccolare l'udito di quanti vorranno parteciparvi, ci sarà Alberto Iovene, giovane pianista e compositore che, insieme al suo quartetto formato da Daniele Di Bonaventura, Camillo Pace e Mimmo Campanale, presenterà per l'occasione il suo nuovo album dal titolo "The new day". Siamo certi che ascoltare jazz immersi nella natura e al chiarore della luna, non potrà che far bene al cuore e all'anima.