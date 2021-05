Servizio civile universale, iniziata l'attività dei 10 giovani selezionati

Primo giorno di attività per i 10 giovani selezionati per lo svolgimento del servizio civile universale presso il Comune di Trani. Si tratta di una prima volta per l'Ente, a conclusione di un percorso partito nel 2019 (con la richiesta di accreditamento all'apposito albo degli Enti presso il Ministero, approvata a maggio del 2020). La Città di Trani si è vista approvare due progetti che daranno la possibilità ai ragazzi di essere impegnati presso l'Ente per attività e progettualità turistiche, culturali e di assistenza alle fasce deboli della popolazione.Nel corso della mattinata hanno avuto modo di incontrare, accompagnati dal dirigente di Area, Alessandro Attolico, il sindaco, Amedeo Bottaro, e l'assessore allo sviluppo economico Marina Nenna. Il percorso di esperienza e pratica si snoderà in due ambiti distinti, il primo legato alla valorizzazione delle storie e culture locali ("Terra Mia", tutor Daniela Pellegrino, 6 unità) ed il secondo nell'ambito dei servizi sociali (denominato "Ricordi e Memorie", tutor Dalila Di Salvo, 4 unità). Tutti i ragazzi hanno un bagaglio di competenze pertinente col profilo: quattro giovani hanno concluso il proprio percorso di studio in materie attinenti ai servizi sociali, due sono laureati in architettura, uno in filosofia, uno in economia, un'altra unità in beni culturali ed un'altra ancora ha concluso con profitto il corso di laurea in Dams.Una bella prima volta per tutti, per il Comune (già proteso a candidare nuovi progetti per la prossima annualità) e sia per i giovani che potranno cimentarsi in una qualificata esperienza in campo amministrativo.Previsto un impiego per 12 mesi a 5 giorni la settimana. Il progetto prevede un periodo di tutoraggio finalizzato a facilitare l'accesso al mercato del lavoro degli operatori volontari durante gli ultimi 3 mesi di servizio.