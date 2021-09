Si chiude con successo il convegno internazionale "Il Cammino di Abramo"

Si è concluso il Convegno internazionale "Il Cammino di Abramo", mosaico di pace, giornate di studio e progettazione in memoria di Kahled al Assad, direttore di Palmira e Gino Strada fondatore di Emergency. Il 3 settembre ore 18;30 presso la Cattedrale di Trani ed il 4 settembre dalle ore 9;00 presso Palazzo delle Arti Beltrani. Il convegno è organizzato da Archeoclub sede di Trani "Antonio Piccinni" e dal dipartimento Beni culturali dell'università del Salento d'intesa con l' assessorato alle culture comune di Trani e con la SABAP, sovrintendenza per le province di Barletta-Andria- Trani e Foggia.Il convegno ha ottenuto il patrocinio della Regione Puglia, dell'Arcidiocesi Trani-Bisceglie-Barletta, dell'Agenzia mediterranea per il turismo, dall'Agenzia del Patrimonio Euromediterraneo e dalla rete Unitwin/Unesco Culture, Tourism, Development con sede a Parigi 1- Universita' La Sorbona e della sede nazionale Archeoclub d'Italia nelle manifestazioni per i 50 anni della storica associazione impegnata da anni nella valorizzazione e promozione dei beni culturali, il cui presidente nazionale Rosario Santanastasio interverrà per i saluti istituzionali. Il Convegno si è pregiato della presenza dell'ambasciatrice dell'Iraq in Italia Ms Safia Taleb Al-Souhail, Agenzia per il patrimonio culturale euro mediterraneo, del direttore dipartimento Cultura e turismo Luigi De Luca, dirigente struttura di progetto cooperazione territoriale europea e poli biblio-museali, Aldo Patruno direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, della segretaria regionale del Mic per la Puglia, Soprintendente della SABAP per le province di Brindisi e Lecce​, Soprintendente ad interim per la SABAP della Città metropolitana di Bari arch. Maria Piccarreta.Il Convegno è stato inserito in Archeolive il festival dell'archeologia si terrà in Puglia e anche in altri paesi come Albania, Montenegro, Grecia e Croazia Le organizzatrici del Convegno dott.ssa Anna Maria Minutilli, presidente Archeoclub sede di Trani e la prof.ssa Anna Trono. Un convegno per cui è stata scelta la città di Trani per la valenza simbolica delle sue sinagoghe, la presenza di una chiesa ortodossa di una moschea e sede dell'arcidiocesi, sintesi sincretica ottimale per il primo passo di un lungo percorso che passerà anche da Trani con tutte l'indotto, culturale, spirituale e di un turismo di qualità.